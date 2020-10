Égi jelenségek 2020. október második felében

Meteorok október második felében

A hónap eleje bemelegítő volt csupán a jelentősebb aktivitáshoz. Október 18-án az Epszilon Geminidák maximuma várható, a meteorraj ezen az éjszakán 1-2 igen gyors meteort ad majd. 21-én az Orionidák maximuma jön, amely már jóval kedvezőbb darabszámot produkál, óránként 10-12 meteorra számíthatunk, ezek is a gyorsabbak közé tartoznak azonban. 24-én a Leo Minoridák maximuma óránként 1-2 gyors meteort adó esemény lesz, de ezek a meteorok általában halványak.

Lassú, és nem ritkán igen fényes meteorokkal jár viszont az Északi- és a Déli Tauridák komplex raja. A déli rajtag elméletileg ugyan október 10-én csúcsosodott ki, azonban a gyakorlati megfigyelések azt mutatják, hogy a hónap második felében nagyobb számban hullanak belőle igazán fényes meteorok, nem ritkán tűzgömbök. Az Encke üstökösből származó szemcsék igen komótos tempóban esnek át légkörünkön, így ezek a meteorok látványosabbak, és fotókon is jobban mutatnak. Bár a radiáns egész éjjel fenn van, kedvezőbb a megfigyelésre az éjféltől hajnalig terjedő időszak, amikor már közel jár a zenithez a meteorok látszólagos kiindulási pontja. Ezeken a rajokon kívül még számtalan, rajhoz nem köthető, sporadikus meteor is érkezik éjjelente, így, ha egy derült éjszakán 1-2 órát kinn töltünk a már egyre hűvösebb időben, biztos, hogy fogunk látni hullócsillagot is! A fotózáshoz érdemes felkészülni arra is, hogy ilyenkor már gyakran párás az idő, ami a fényképezőgépeken is lecsapódhat, így érdemes páramentesítő fűtésről is gondoskodni már az őszi időszakban.

Hajnali holdsarló 15-én

Hajnali holdsarló Forrás: Önök küldték / Dornics Ákos

Érdemes lesz korán kelni ezen a reggelen, ugyanis a 4,1 százalékos megvilágítású, igen vékony sarlót nagyon jó égi helyzetben figyelhetjük meg: több mint 2 órával kel a Nap előtt a Hold, így még sötét égen láthatjuk a cérnavékony kiflit. Keleti határaink közelében 04:34, Budapesten 04:45, nyugaton pedig 04:56 lesz a holdkelte ideje. Égi kísérőnk szinte pontosan a keleti irányban fog felbukkanni.

Alkonyi holdsarló 18-án

Amennyire kedvező a sarló hajnali láthatósága, annyira rossz az alkonyi. 17-én, bár az 1,2 százalékos sarló nem olyan vékony, mint amit ne lehetne meglátni egy binokulárral, ám sajnos annyira kis szöget zár be a horizonttal az alkonyi égi útja, hogy gyakorlati esély nincs a megpillantására. A 18-i alkony idején a sarló már 5,2 százalékos megvilágítású lesz, ekkor már kicsit jobb esély adódik arra, hogy észrevegyük a látóhatár pirosló homályában. Ehhez az ideális időpont napnyugta után fél órával érkezik el, nyugati határunknál 18:30, Budapesten 18:20, keleten pedig 18:10. Ekkortól kb. 40 percünk marad még holdnyugtáig.

Hold – Szaturnusz – Jupiter együttállás 22-én este

Szaturnusz, Jupiter és Hold 22-én este fél 8 körül, a déli-délnyugati égen. Forrás: Stellarium

A már 41 százalékosra hízott égi kísérőnk a Jupiter alatt 2,5 fokkal látszik ezen az estén, a Szaturnuszt pedig a Jupitertől 6 fokkal balra kereshetjük. A kora esti órák alkalmasak ezúttal az együttállás megfigyelésére, a trió 22 óra után kicsivel lenyugszik ugyanis. Ez egyúttal sejteti azt is, hogy a két gázbolygónk nemsokára eltűnik az alkony világosságában, így, aki még szeretné őket fotózni, az a következő néhány hetet használja ki!

Telihold 31-én

A telihold színe pontosan ugyanolyan, mint máskor, akkor is, ha Amerikában kéknek nevezték el. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Mivel 25-én átállunk a téli időszámításra, hamarabb fog sötétedni, 31-én a telihold is hamarabb kel ennek köszönhetően, kb. negyed órával napnyugta után. Keleti határunknál 16:31, Budapesten 16:43, nyugaton pedig 16:54 lesz. Ez október második teliholdja lesz, amelyet sok helyen a ma divatos amerikai eredetű kifejezéssel, a „kék hold” névvel illetik. Amellett azonban, hogy rosszul beállított fehéregyensúllyal, vagy épp Photoshop segítségével feleslegesen kékké „varázsolják” egyesek a teljesen normális színű teliholdat, semmivel nem nem különbözik a többitől. Ráadásul a kifejezés használata tévedésen alapul, eredetileg nem az egy hónapon belüli második teliholdat jelentette, hanem az egy évszakon belüli négy telihold között a harmadikat. A kifejezés forrása pedig az egyszerűbb farmerek számára készült kalendárium volt.

A holdkelte ideje ismét abba a kb. 20 perces időszakba esik, amikor még látható a keleti égen a Vénusz-öve rózsás sávja, s alatta a sötétszürke földárnyék, így derült idő esetén igazán szép látványban lehet részünk.