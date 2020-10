Újabb adag hulladék került ki a Tiszából

Egy GPS jeladóval ellátott PET-palackot találtak a Kiskörei Vízerőmű előtt a PET Kupa önkéntesei. A palackot a Hulladékmentes Tisza projekt keretében, a Tiszai PET Kupa jelölte meg és indította útnak 2020 júliusában. A palack akadálytalanul tette meg a több száz folyamkilométeres távot, de fennakadt abban a közel egy hektáros hulladéktorlaszban, ami az idei áradások után alakult ki a duzzasztómű előtt. A torlaszt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) munkagépekkel számolta fel és emelte a partra, a hulladék szétválogatásban pedig a PET Kupa önkéntesei nyújtottak segítséget. A válogatás közben egy iskolás gyermek palackpostája is előkerült. Szerzője egy iskolás gyermek, aki nevének megadása nélkül, 2019. július 6-án bízta a folyó gondjaira üzenetét.

A palackban talált levél Forrás: PET Kupa

Kedves Idegen!

Fogalmam sincs, hogy ki az aki majd megtalálja ezt az üzenetet… Az is lehet, hogy nem is fogja ezt megtalálni senki!

Most 2019 van! Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a jövő!

Azért írom ezt a levelet, mert van egy nagy BAKANCSLISTÁM és ez áll rajta: Útjára engedni egy üzenetet egy palackban!

Nem tudom, hogy te ki vagy, de most 2019-ben mondjuk úgy, hogy HALDOKLIK A FÖLD… Én szeretnék rajta segíteni, de egyedül ez nem megy! Kérlek! Segíts! Azért kaptuk ezt a Földet, hogy legyen hol élnünk. Én úgy érzem, hogy ezt az „AJÁNDÉKOT” meg kéne becsülnünk. …… Nekünk embereknek ezt mindössze annyival kellene meghálálnunk, hogy nem tesszük tönkre, hanem vigyázunk rá! Az emberek NEM BECSÜLIK MEG A FÖLDET!

Ja, és én ezt GYEREKKÉNT mondom! Gyerekfejjel látom ezt, azt AHOGY TÖNKREMEGY A FÖLD!

Küldj tovább üzenetként!

És…

Küldj TE üzenetet!

Ja, és kérlek, hogy ezt a palackot ne hagyd a vízben, hanem dobd ki a kukába!

Első ránézésre szinte lehetetlen küldetésnek látszott a vízügy által kiemelt hulladék szétválogatása és az I. Bodrogi PET Kupáról érkezett műanyag palackok tömörítése, de ismét sikerült: 4 nap alatt, a PET Kupa 14 önkéntese, több mint 200 köbméter, kb 5,5 tonna hulladékot kezelt. A szorgos kezek – egy nagy teljesítményű bálázógép segítségével -, összesen 91 PET bálányi, színekre válogatott műanyag palackot préseltek össze, több tonnányi újrahasznosítható műanyagot különítettek el (polietilént és polipropilént), valamint több mint egy tonna üveg és fémhulladékot szelektáltak. Ismét egy óriási lépés a tisztább Tisza felé!

Az akció fénypontja egy GPS jeladóval ellátott palack kiemelése volt, ami a nyári áradással, csaknem 300 folyamkilométert megtéve, a 683-as folyamkilométertől a 403-dik folyamkilométerig utazott, ahol a gát előtti torlaszban várta, hogy rátaláljanak. Ez már a sokadik jelölt palack, amit Kiskörénél tartóztattak fel, ami újabb bizonyíték arra, hogy a szennyezés feltartóztatásában kiemelt szerep jut a vízügy által üzemeltetett létesítményeknek, így a Kiskörei Vízlépcsőnek és a vásárosnaményi, hulladékot kitermelő gépláncoknak is.

Forrás: PET Kupa

Gyalai-Korpos Miklós, a Hulladékmentes Tisza projekt koordinátora a hulladék feldolgozásához kapcsolódóan kiemelte: „A szelektált hulladék nagy része újrahasznosul, a projekt keretében pedig a polietilén alapanyagokból vízi sporteszközök, például kajakok fognak készülni.”

A folyami hulladékból készült sportkajakok prototípusa egy vadvízi modell lesz. A kajak gyártásához szükséges alapanyag javarészt a folyóból kiszedett PET-palackok kupakjából készül. A hulladékkezelő akciócsoport tagjai most azon dolgoznak, hogy olyan tisztaságú polietilént különítsenek el a tiszai hulladékból, ami kiváló alapanyagot szolgáltat megbízható minőségű kajakok gyártásához. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az úgynevezett Kupakkajakok a jövőben a folyótisztítási akciók hatékony segédeszközeivé válhatnak.