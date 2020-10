Az új norma nyilatkozata

Madonnával és Robert De Niróval az élen kétszáznál is több színész, kutató és véleményvezér hívta fel a figyelmet arra, hogy az emberiség nem térhet vissza természetkárosító régi szokásaihoz. David Attenborough-nak pedig a napokban jelent meg a WWF és a Netflix közös produkciójában készült, Egy élet a bolygónkon című mozgóképes vallomása, amely minden eddiginél élesebben rávilágít arra: az utolsó pillanatban vagyunk, hogy elkerüljük a természeti katasztrófát. A természettudós még az Instagramra is regisztrált, hogy megkongassa a vészharangot.

De a mai napig nem készült olyan átfogó útmutatás, ami segíti az új norma szerinti életmód tényleges kialakítását. Ezt az űrt készül most pótolni a WWF.

„A trükk az, hogy úgy emeljük az életszínvonalat világszerte, hogy a Földre gyakorolt hatásunkat nem növeljük. Ez lehetetlennek tűnhet, de valójában megvannak hozzá a módszerek” – mondta David Attenborough.

Mindannyiunk életében van egy olyan reggel, amikor látjuk, ahogy felkel a nap. Amikor felnyílik a szemünk és megértjük, hogy ennek oka van. Ezt éli meg a kampányt indító film főhőse is, akinek magyar hangja Döbrösi Laura. Világossá válik számára, hogy ez így nem mehet tovább. Ráébred, hogy hátra kell hagyni a régi szokásokat, és a jövő csak a természet megóvásával képzelhető el. Végül elhatározásra jut: elfogadja Az új norma nyilatkozatát.

A WWF a helyi problémákhoz igazítva, természetvédelmi szakértők bevonásával alkotta meg a nyilatkozat pontjait. Minden kis lépés számít, mindegyikkel távolabb kerülünk azoktól a rossz szokásoktól, amelyek ártanak a természetnek.

„A WWF Magyarországnál szakmai, szakmapolitikai oldalon és a szemléletformálás, érzékenyítés szintjén is mindent megteszünk egy olyan jövőért, amelyben ember és természet harmóniában élhet egymással. Ez azonban önmagában, önmagunkban még kevés. Követőinkkel és támogatóinkkal értük el eredményeink javarészét és a változást is csak közösen érhetjük el. Erről szól ez a kampány, amelyben minél több ember és szervezet csatlakozását szorgalmazzuk. Minden apró, egyéni lépés számít. Nem csak a világjárványok és természeti katasztrófák idején, mindig. Együttes erővel sorsfordító, kritikus tömeggé válhatunk. Mert együtt lehetséges. Csak együtt lehetséges” – mondta Klacsán Csaba, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.

Hogy az egyes pontok betartása könnyebb legyen, egy saját naptárba tölthető emlékeztető-sorozat is készült, ami nap mint nap konkrét segítséget nyújt az új norma szerinti élethez. Az emlékeztetőkre 2020 novemberétől a kampány weboldalán lehet feliratkozni. A cél, hogy a világ legalább olyan komolyan vegye az új norma betartását, mint az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. Ennyivel tartozunk annak, aki a legjobban számít ránk: a természet. Te mit fogadsz meg a szebb jövő és a természet megóvása érdekében? Oszd meg #naturalnewnorm hashtaggel!