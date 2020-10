Dinnye és füge a Rajna vidékén?

„A földközi-tengeri partok jellegzetes kísérői, a platánok, fügék is elszaporodhatnak és kiszoríthatják a fűzfákat” – mondta Peter Horchler, a BfG biológusa.

A klímaváltozás miatt valószínű, hogy a Rajna vidékének körülményei tartósan mediterrán irányba tolódhatnak el. Az egyes növények, például a cukkini és a sárgadinnye növekedéséhez szükséges, optimális feltételeket biztosító időkeret olyannyira kitágulhat, hogy termést is hozhatnak. A magok Horchler szerint például víztisztító telepekről vagy a kiskertekből származó kerti hulladékkal kerülhetnek a Rajna-medencébe.

Amikor 2018-ban rekord alacsony szintre süllyedt a Rajna vízállása, a kavicsos partokon paradicsomok kezdtek növekedni és érni, de találtak ott eredetileg Afrikából származó görögdinnyét is, amelynek termései azonban kicsik maradtak.

A halak és kagylók tömeges pusztulásához vezethet a folyó vizének a hosszabb, forró időszakokban megnövekvő hőmérséklete és az alacsony vízállás – mondta Sebastian Flues, a BfG szakértője.

Azt nem lehet előre megjósolni, mely állatfajok tűnnek el hosszú távra a Rajnát érintő klímaváltozás miatt és melyek azok, amelyek képesek lesznek megtelepedni.