Tájidegen állat- és növényfajok terjedése

Hemidactylus mabouia nevű gekkó már került potyautaskén Európa több országába is.

Hanno Seebens, a német Senckenberg Biodiverzitás- és Klímakutató Intézet munkatársa és kollégái a Global Change Biology című tudományos lapban mutatták be erre vonatkozó kutatásaikat.

Az állatok között elsősorban a „kevésbé feltűnő” fajok várhatóak: rovarok, puhatestűek és rákállatok. Az újonnan bevándorlók között alig lehet emlős.

A tudósok szerint 2005-ben világszerte több mint 35 ezer volt a tájidegen állat- és növényfajok száma, ezek az új élőhelyüket hajón, teherautón vagy repülőgépen érték el a világ kereskedelmi és közlekedési útvonalai mentén.

Számuk a becslések szerint 2050-ig 36 százalékkal emelkedhet világszerte. Európában viszont 64 százalékos emelkedésre számítanak a szakértők, ami 2500 új inváziós fajt jelent. A szakértők az elmúlt évek megfigyelései alapján készített számítógépes modellekkel végezték el becsléseiket.

További érintett térségek Ázsia, valamint Észak- és Dél-Amerika mérsékelt égövi területei. A legkisebb mértékű növekedés Ausztráliában várható.

A fajoknak már egy töredéke is aggodalomra ad okot. A következmények nem megjósolhatóak, és akár nagyon erőteljesek is lehetnek.

Az Európai Unióban az inváziós fajok okozta éves költségek 12,5 milliárd euróra rúgnak, elsősorban a mezőgazdasági területeken.

A kutatók szerint szigorú szabályozásra és annak szigorú betartására van szükség az új fajok behurcolásának elkerüléséhez.