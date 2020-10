Egyre gyorsabbá válnak a trópusi ciklonok

Sung-Hun Kim, a Manoai Hawaii Egyetem munkatársa csapatával arra jutott, hogy 1982 óta a trópusi ciklonok egyre gyorsabban mozognak az óceáni medencében – számol be a Phys.org. A friss tanulmányban azt is megállapították, hogy az Atlanti-óceán északi részén nőtt a hurrikánok gyakorisága, a trópusi ciklonok aktivitása pedig a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán esetében is a sarkok felé tolódott.

A modern, megbízható műholdas adatok 1982 óta elérhetőek, így már van elég idő az összehasonlításra. A kutatók a trópusi ciklonok gyakoriságát, helyszínét, illetve sebességének trendjét is felmérték, és nemcsak globális, hanem regionális szinten is folytattak elemzéseket. „A hawaii embereknek a hurrikánok fenyegetése minden évben fennáll” – mondta Pao-Shin Chu, a csapat tagja. A szakértő hozzáette, a gyorsabban mozgó hurrikánok nagyobb veszélyt jelentenek a parti közösségekre, és a megelőzést is megnehezítik, hiszen többek közt az evakuálás lehetséges idejét is csökkentik.

A kutatók úgy vélik, hogy a jelenség hátterében nem csupán természetes folyamatok állnak: igen valószínű, hogy az ember okozta klímaváltozás is hozzájárul a trópusi ciklonok felgyorsulásához. A csapat azt tervezi, hogy tovább elemzi a jelenséget.

Nem ez az első alkalom, amikor a szakértők kimutatták, hogy az éghajlatváltozás hat a hurrikánokra és tájfunokra. Egy 2018-as tanulmány szerint a globális felmelegedés miatt nő a trópusi ciklonok csapadékmennyisége, egy 2020-as vizsgálat alapján pedig egyre nagyobb veszélyt jelentenek a hurrikánok a Karib-térségre.