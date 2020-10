20 éve fotózzák a Földet a Nemzetközi Űrállomásról

2000 novemberétől folyamatosan szolgálnak űrhajósok a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, s ezen idő alatt elképesztő mennyiségű, több mint 3 milliárd fotót készítettek bolygónkról. Ez a két évtized a leghosszabb olyan megfigyelési projekt, amelynek során bolygónk változásairól folyamatos képet kaphatunk. Az űrhajósok a kiképzésük során a Föld különféle látványosságai, természeti jelenségei, tájai fotózásáról is kapnak oktatást, a megszülető képek gyakran a földi irányítástól kapott iránymutatás alapján készülnek, és célzottan örökítenek meg egy-egy eseményt. Legyen szó hurrikánról, vulkánkitörésről, különös felhőformákról, sarki fényről, légkörben szálló sivatagi porról, vagy erdőtűzről, a 400 km magas nézőpont mindig újszerű megközelítést ad egy eseménynek.

A NASA Earth Observatory sok esetben használja fel ezeket a felvételeket az ismeretterjesztő cikkeihez, most pedig egy kis videóban foglalta össze az elmúlt 20 év munkáját. Különösen fontos ebben a munkában maga az űrhajós, aki egyéni döntést hoz egy-egy kép készítésekor, nem pedig gépiesen exponál, ahogy számtalan, e célokat szolgáló automata műhold teszi. Különbözik az ISS a Föld-megfigyelő műholdak jelentős részétől abban is, hogy eltérő pályán kering, így sokszor más-más nézőpontból tudják az űrhajósok ugyanazt a helyszínt fotózni, ahogy épp szükség van a felvételeikre valamilyen kutatáshoz, vizsgálathoz. A városok éjszakai felvételeiből számtalan, a fényszennyezésre vonatkozó kutatás meríthet adatokat, de egyéb, hosszabb vagy épp rövidebb távú változásra is rábukkanhatnak így.

Nem egyszer a véletlen játszik az űrhajósok kezére, jókor vannak jó helyen. Így született meg az egyik legérdekesebb felvétel is a Szaricsev vulkán kitöréséről 2009-ben, a sorozatfotókból mozgó animáció készült, és a magasba nyúló kitörési felhőt abszolút térhatásúnak látjuk. Az űrhajós gyakran művészi értéket, emberi nézőpontot visz a felvételekbe, s ahogy minden egyes fotós, ő is hozzáteszi saját egyéniségét a fényképhez.

Az űrfelvételek e különleges kategóriájába tartozó, űrhajósok által készített fotókból egy szép válogatást láthatunk az Earth Observatory galériájában.