Késik a fagy a tengeri jég bölcsőjében

A rendszeres időjárási mérések kezdete óta nem történt még olyan, hogy október vége felé ne indult volna el a jégképződés a szibériai Laptyev-tengeren, ám most az elhúzódó, rendkívül meleg észak-oroszországi időjárás, valamint a meleg atlanti-óceáni áramlások betörése késlelteti a fagyást – írta szakértőkre hivatkozva a The Guardian brit napilap honlapja.

A térségben az óceáni vízhőmérséklet több mint öt Celsius-fokkal haladta meg az átlagot a rekordot döntő hőhullám, valamint az elmúlt téli tengeri jég szokatlanul korai olvadása miatt.

Hosszú időbe telik, míg a megrekedt hő eloszlik a légkörben még az évnek ebben a szakaszában is, amikor a nap alig több mint egy-két órán át kúszik a horizont fölé naponta.

„Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szisztematikus csökkentése nélkül egyre nő a lehetősége annak, hogy a 21. század közepére elérkezik az első teljesen jégmentes nyár az Északi-sarkvidéken” – mondta Zachary Labe, a Coloradói Állami Egyetem kutatója.