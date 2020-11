A jövőt építő Élet Napja kezdeményezés

A felhívás lényege az volt, hogy mindenki annyi fát ültessen el, ahány gyermek született a településen, ahol él. Az Élet Napja szimbolikus megnyitóját Budapesten, a 9. kerületi Bajor Gizi parkban szervezte meg a közösség, ahol Pokorny Lia színművész, a 10 millió Fa nagykövete, Bojár Iván András, a 10 millió Fa alapítója, és a szervezet önkéntesei közösen ültették el az első 4 díszgalagonyát, amellyel ünnepélyesen kezdetét vette az ültetési szezon. Ezen a napon jelent meg a 10 millió Fa hiánypótló kiadványa is, az Ültetési kisokos.

Napjaink problémákkal terhes időszakában igazán reményt keltő vállalkozás azt megmutatni, hogy mennyi új élet született, hány boldog család örvendezik az országban. A 10 millió Fa közösség rendhagyó és szívhez szóló módon, fák elültetésével üdvözli az új jövevényeket és hangosan hirdeti: Éljen az Élet!

„Nem mást, mint az életet magát ünnepeljük idén november 7-én, a holnapot, az újakkal gyarapodó közösségeket és a jövőt. Azt a ma még törékeny jövőt, amelyet ideje elkezdenünk építeni, itt és most letenni az alapköveit egy biztonságos, élhető Föld nevű bolygónak. Számunkra az Élet Napja óriási ünnep lett, akkor is, ha egyelőre megközelítőleg sem tudjuk megbecsülni sem az ültetési helyszínek, sem az ültetésre szánt fák és cserjék számát. Több ezer növény kerül a földbe és szökken szárba a következő hetekben. Ezen a napon valami elkezdődik, és ha összefogunk valódi változást indíthatunk el – mondta el Bojár Iván András, a 10 millió Fa közösség alapítója. Forrás: 10milliofa.hu

A Nemzeti Színház melletti parkban Pokorny Lia, a 10 millió Fa nagykövete és Mészáros András, a Centrál színház társulatának tagja is együtt ültettek a közösség tagjaival.

„A 10 millió Fa nagyköveteként magamnak is többször megfogalmaztam már azt a választ, hogy miért is jó és fontos egy ilyen kezdeményezés mögé – sőt, az én esetemben inkább feltűnően elé állni. Fontos, hogy mindenki a maga szintjén tegye meg, amit tud. Hiszem, hogy az élet egy körforgás és vissza kell tudnunk adni valamit mindabból a jóból, amit kapunk. Remélem, hogy általam is egyre több emberhez juthat el a kezdeményezés híre. Egyre többen kapnak kedvet és csatlakoznak majd. Én ezzel a képviselettel tudom a legtöbbet megtenni. Amellett, hogy izgalmas a feladat számomra, amikor bekapcsolódom magam is megtapasztalom a közösség összetartó erejét. A faültetés egy olyan tevékenység, ahol, amellett, hogy valami igazán fontosat teszünk, lelkileg és mentálisan is felüdülünk, kiszakadunk a mindennapi rutinból, lecsendesedünk és a végén talán még közös énekléssel is megünnepeljük az elültetett fáinkat” – mondta el Pokorny Lia, a 10 millió Fa nagykövete.

„Az Élet Napjára elkészült, és tízezrekhez eljutott Faültető kisokos kiadványunk. Az elmúlt hónapokban a közvéleményt is elérte az az elbizonytalanító kérdés, mely szerint szabad-e, kell-e ma Magyarországon fát ültetni. A 10 millió Fa szakértői több helyen is megadták erre a megfelelő választ: Természetesen kell, hiszen a faültetés az egyik legegyszerűbb válasz a jelenleg is zajló klímaválságra. Nem mindegy viszont, hogy hová és hogyan. A most megjelent Faültetési kisokos hiánypótló kiadvány, segíti a szakszerű ültetési folyamatokat. Nagyon reméljük, hogy ezután országszerte sokan forgatják majd haszonnal.– tette hozzá az alapítvány vezetője.

A kisokos a közösség szakértő csapatának szakmai felügyelete alatt született, illusztrációit Hitka Viki képzőművész készítette a 10 millió Fa számára.