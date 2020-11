Égi jelenségek 2020. november második felében

Alkonyi holdsarló 16-án és 17-én

November 16-án a sarló 2,9 százalékos lesz, viszont csupán egy óránk van napnyugta és holdnyugta között az esetleges megpillantására. Ezen az estén csak a kristálytiszta és akadálymentes horizonttal rendelkezők lehetnek szerencsések, keleti határainknál 16:20, Budapesten 16:30, nyugati határunk közelében pedig 16:40 körül érdemes, az ekkor kb. 3,5 fokos magasságban látszódó, sarlót keresni.

17-én a sarló már 8,3 százalékos lesz, sokkal könnyebben észrevesszük, de az égi geometriája most sem tökéletes, ezért, ha tehetjük, keressünk jó kilátást a délnyugati horizontra! A sarló megpillantásához ideális időpont keleten 16:40, Budapesten 16:50, nyugati határainknál pedig 17:00 körül kezdődik, innentől fogva még mintegy egy óránk van holdnyugtáig.

Hold – Szaturnusz – Jupiter hármas együttállás 19-én

A Hold, a Szaturnusz és a Jupiter hármasa Forrás: Stellarium

Ismét az alkonyi, és ezt követő időszak, hozza a látványosságot az égbolt szerelmeseinek, ám most már nem feltétlenül muszáj tökéletesen derült égre várni. A 25 százalékos megvilágítású Hold csak 20 óra felé nyugszik, akkorra pedig úgyis haza kell érnie mindenkinek, bőven lesz idő megfigyelni a három égitestet. A két bolygó egymástól kb. 3,5 fokra látszik, egyre jobban közelednek tehát, a Hold pedig tőlük balra, kissé alacsonyabban – a Szaturnusztól 3,5 fokra jár majd. A Szaturnusz ugyan nem túl fényes, de még jól láthatjuk párás esti égen is, a Hold és a Jupiter láthatóságát vékony fátyolfelhők se akadályozzák. 18-20 óra között bármikor fotózhatjuk őket, s vidéki égbolton akár még a Tejút halványan derengő sávját is láthatjuk (a holdfény ellenére), ha nem túl párás a levegő. Szépen komponálhatjuk a tájjal, akár lombját vesztett magányos fával, akár városi környezettel is az együttállást.

Hold-Mars együttállás 25-én

A már igencsak kerekedő, 81 százalékos Hold ezen az estén 6,5 fok távolságban lesz a vöröslő Mars alatt. Alkonyat után is jól láthatóak már a délkeleti égen (egy órával napnyugta után, 17 óra felé 25 fok magasan jár a Hold), de mivel a laza páros az éjszaka során is magasan jár az égen, akár lakásablakból, erkélyről is megfigyelhetjük őket majd.

A Leonidák maximuma 17-én várható

Az Oroszlán csillagkép (vonalakkal berajzolva) fejéből indulnak ki a Leonidák meteorjai, a radiáns helyzetét a kék csillag jelzi. Forrás: Stellarium

A megfigyelésében azok élveznek előnyt, akik fényszennyezésmentes, helyen élnek, mivel az éjszaka második felében megjelenő meteorok aktivitása a korlátozási időszakra esik. Az Oroszlán fejénél lévő radiáns 23 óra körül kel fel, de ilyenkor még egészen kevés meteor jut az égboltunkra, minél magasabban jár a meteorok látszólagos kiindulási pontja, annál többet láthatunk majd, így hajnal előtt a ideális a megfigyelés. Persze reggel 5-kor sincs még túl világos, kisebb szerencsével 5-6 közt még láthatunk néhány hullócsillagot. Ráadásul, mivel holdfény se lesz, az állatövi fényt is megfigyelhetik vidéki, fényszennymentes ég alatt élő észlelőink. Azonban ettől az ismert meteorrajtól idén ne sokat várjunk, a maximum idején óránként 5-6 igen gyors meteor hullhat, ami meg se közelíti azt az aktivitást, amire időről-időre képesek a Leonidák. A raj szülő üstököse, az 55P/ Tempel-Tuttle több mint 2 évtizede járt a közelünkben, így még jó néhány évet várni kell a következő jelentős Leonida-kitörésre. A kitörések 33 évenként következnek be, amikor a szülő égitest napközelségbe kerül, ez pedig 2031 májusában várható, így 2031 novemberében már számíthatunk jelentősebb aktivitásra. Addig azonban szerény műsorral kedveskednek ezek a késő őszi meteorok. Legyünk türelmesek!

Telihold november 30-án

A narancsszínű kelő telihold a keleti égen húzódó rózsás sávban, amit Vénusz-öve néven ismerünk. Alatta, a kékes-szürke sáv a földárnyék. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Napnyugta után néhány perccel bukkan majd fel a telihold, keleti határainknál 15:53, Budapesten 16:03, nyugaton pedig 16:14 a holdkelte időpontja. Égi kísérőnk látványos lehet, a keleti égbolt alján lévő rózsás sávban kel fel, alatta pedig a földárnyék kékes-szürke árnyalatú sávja látszik majd, ahogy egyre emelkedik a Hold. Teliholdkor különösen érdemes figyelni a fátyolfelhőkre, az erős holdfény (ez persze nemcsak teliholdkor, hanem minden olyan esetben, amikor nem sarló van) könnyen létrehozhat légköroptikai jelenségeket is! A téli időszakban a telihold magasan jár az égen, a novemberi 65 fok magasságig emelkedik az éjszaka közepén.