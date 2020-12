Óceáni hulladékból készül napszemüveg

A The Ocean Cleanup első alkalommal mutatott be olyan újrahasznosított terméket, amelynek alapanyaga a nagy csendes-óceáni szemétszigetből származik. Boyan Slat már korábban bejelentette, hogy a hulladék újrahasznosítására készülnek, a napszemüveg lett a program első ilyen terméke. A készítők bíznak benne, hogy a ezzel felhívhatják a figyelmet a műanyaghulladékok veszélyeire, illetve az újrahasznosítás erejére.

A projekt hosszú előkészület után 2019-ben vágott neki a Csendes-óceánon sodródó hatalmas szemétsziget megtisztításának. Slaték azt is célul tűzték ki, hogy a begyűjtött hulladékokat valamilyen módon hasznosítsák. A napszemüveg darabja 199 euróért szerezhető be, a befolyó pénzt a projekt finanszírozására fordítják, hogy jövőre is ellátogathassanak a szemétszigethez. A becslések alapján egy-egy darab árából 24 futballpályányi területet tisztíthatnak meg – így a vásárlók hozzájárulhattnak a többi hulladék eltüntetéséhez.

A terméket Yves Béhar tervezte, a gyártást pedig az olasz Safilóra bízták. A The Ocean Cleanup szerint a napszemüvegek igen tartósak, egy életen át használhatják őket. A termék tokja szintén újrahasznosított műanyagból készült.



A The Ocean Cleanupnál úgy gondolják, hogy jelenleg az óceánok műanyagszennyezése a világ egyik legnagyobb problémája, maga a műanyag azonban rendkívül hasznos. A csapat szerint a megoldást az újrahasznosítás és az azzal járó értékteremtés jelentheti.