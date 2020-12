Égi jelenségek 2020. december első felében

Mikulástól megnézhetjük az Oriont

A Hold közelsége miatt a hónap első napjaiban nem sokat látunk a legkedveltebb téli csillagképünk, az Orion szépségeiből, ám 6-án már elég későn kel a Hold ahhoz, hogy a keleti égen felbukkanó csillagképben gyönyörködhessünk a kora este során. Szerencsére 19 óra után nem sokkal már a teljes csillagkép a horizont felett lesz, és mire haza kell érni, olyan magasra jut az égen, hogy megnézhetjük a részleteit is. E csillagkép nemcsak jellegzetes alakjáról lehet ismerős, hanem a szabad szemmel is jól látható nagy Orion-ködről, aztán a távcsővel élvezhető Láng-ködről, a Lófej-ködről, s ezek csak a nagyobb, ismertebb objektumok ezen az égrészen. Sajnos ahhoz nem lesz még elég magasan a csillagkép, hogy ezeket szépen fotózhassuk 20 óra előtt, de arra elég lehet ez az idő, hogy megnézegessük őket.

Közeledik egymáshoz a két óriásbolygó

A kép közepén az emberalak a Jupiterre mutat, de a másik oldalán látható a Szaturnusz is. Forrás: Önök küldték / Csernok Gyula

Akik rendszeresen figyelik a kora esti égboltot, láthatják, hogy a nyugati ég két legfényesebb pontja, a Jupiter és a Szaturnusz egyre közelebb és közelebb járnak egymáshoz. Bár az igazi attrakcióra majd csak december 21-én kerül sor, addig is érdemes őket esténként megfigyelni, vagy, ha az időjárás megengedi, fotózni is. December elsején még 2,1 fokra lesznek egymástól, 7-én már csak 1,2 fokra, 15-én pedig kb. akkora távolság választja majd el őket, mint a telihold átmérője. Ha sikerül ugyanakkora fókuszon fotózni őket (300mm-es teleobjektív már megfelelő), akkor szép képsorozatot készíthetünk a közeledésükről, ha az időjárás is lehetővé teszi.

Hajnali Hold-Vénusz együttállás 13-án

A holdsarló és a Vénusz 13-án hajnalban Forrás: Stellarium

A mindössze 2,9 százalékos holdsarlót és a felette jó 5 fokkal látható Vénuszt reggel 6 óra felé figyelhetjük meg a keleti-délkeleti horizonton. Ebből adódik, hogy az láthatja majd az együttállást, akinek jó kilátása van ezen égtáj felé. Érdemes a holdkeltéhez igazodni (a Vénusz 25 perccel előzi meg) a megfigyelésben: keleti határainknál 05:28, Budapesten 05:40, nyugaton 05:50 a holdkelte ideje. Ez a csillagászati szürkület idejére esik, vagyis már erősen pirosló horizonton bukkan fel az igen vékonyka sarló. Mivel a Nap több mint másfél órával kel a Hold után, nagyjából fél óránk van holdkelte után, amikor még nem túl világos az ég ahhoz, hogy jól lássuk a Holdat.

Itt vannak a Geminidák!

Egy félig szerencsés este 2014-ben a Geminidákkal, bár kissé ködös idő volt, a sok fényes meteor így is látványos nyomokat hagyott a fotókon. 2 óra meteorjaiból készült kompozit kép. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az év leglátványosabb és leginkább megbízható meteorraja a december közepén tetőző Geminidák. Az egyetlen probléma az időjárás szokott lenni, hisz a tél első felében hazánkban igen gyakori az úgynevezett hideg légpárnás helyzet, amikor az egész Kárpát-medencét ködös légtömeg tölti ki, amelyből jó esetben a legmagasabb hegyek lógnak ki. Amennyiben azonban szerencsénk lesz, és derült, vagy többé-kevésbé annak mondható éjszakánk lesz, december 13/14-én már kora estétől érdemes figyelni az eget, 17 óra felé a horizont felett lesz a meteorok radiánsa, amit ezúttal az Ikrek (Gemini) csillagkép mellett kereshetünk kora este az északkeleti égen. Aki oly szerencsés, hogy saját kertjéből, vidékről, fényszennyezésben szegény égbolton nézelődhet, az akár az egész éjszakát is a meteorok megfigyelésével töltheti, hisz hajnalig láthatóak lesznek.

A Geminidák leginkább abban különbözik a többi jól ismert meteorrajtól, hogy a szülő égitest ez esetben nem üstökös, hanem egy kisbolygó. Egyelőre nem teljesen világos, hogy miként válhattak le olyan nagy mennyiségben e meteorrajhoz szükséges szemcsék egy kisbolygóról, elképzelés azonban több is van rá, de az bizonyos, hogy nem szűkmarkú a természet ezúttal. Ráadásul e szemcsék kissé nagyobbak, mint egy átlagos, üstökös létrehozta meteorrajnál megszoktuk, így a Geminida meteorok átlagfényessége is nagyobb. Magyarul: több fényes meteorral szolgál e raj, mint bármelyik másik. E meteorok közepesnél egy kicsit lassabbak, így ráadásnak látványosak is lesznek a nagyobb fényesség mellett.

A maximum éjszakájának közepén legalább 60-70 meteort biztosan láthatunk (derült, sötét egű helyszínen), kora este és kora hajnalban ez óránként 20-30 lehet. Az esti időszakra jellemzőbbek a hosszú égi utat bejáró meteorok, így már ilyenkor is érdemes lehet fotózni. Idén szerencsére a holdfény se zavarja majd az észleléseket, hisz újholdas éjjelre esik a maximum. Akinek lehetősége van rá, ne hagyja ki e rajt!