Rejtélyes áradás egy alaszkai öbölben

1786-ban egy francia hajóskapitány, felfedező, Jean-François de Galaup látta meg európaiként először a csendes, védett, vonzó öblöt Alaszka déli részén, s leírásában megjegyezte: az öböl menti hegyoldalakon az erdő határát mintha csak borotvával nyírták volna egyenesre. Nem sokkal ezután, az öböl szűk bejáratánál az óceán felől dagálykor beáramló víz örvénylése magával ragadta azt a három csónakot, amelyet a hajóskapitány azért küldött, hogy az öböl mélységét felmérje, ám két csónak elsüllyedt, 26 fő odaveszett.

A szirt tetején az erdő éles határvonalát az 1958-as cunami 524 méter magasságba kicsapó hulláma hozta létre, letarolva az alacsonyabban nőtt fákat. A fotó jobb felső sarkában a Lituya-gleccser végződését láthatjuk, a gleccser ekkor még közvetlenül az öböl vizébe torkollott. Forrás: USGS Az alaszkai Lituya-öböl egy 1958-as földrengést, és emiatt bekövetkező sziklaomlást követő rekorder cunamiról híresült el, amelynek hullámai a szinte elképzelhetetlen, 524 méteres magasságba csaptak ki az öböl menti szirtekre, a nyomuk ma is látszik. Ez a cunami 5 ember életét követelte, akik az ekkor egyébként lakatlan öbölben horgásztak. Egy 2010-es elemzés alapján azonban a sziklaomlásnak kevés lett volna az energiája önmagában, ezért úgy vélik, hogy az öbölbe torkolló Lituya-gleccser egy darabja is levált ekkor, további üledékmozgást idézett elő, s ezzel hozzájárult a hullám rendkívüli magasságához. Nem ez volt az első ilyen eset, 1899-ben hasonló szituációban az öböl közepén álló sziget őslakos faluját söpörte el, s 5 lakóját ölte meg egy akkori cunami.

A kép bal oldalán a letarolt szirt, a jobb oldalán a sziklaomlás forrása. Középütt az ekkor még az öbölbe közvetlenül torkolló Lituya-gleccser. Forrás: USGS

Az elmúlt évtizedekben ugyan ismét békés horgászparadicsom volt az öböl, de nemrégiben újabb meglepetéssel szolgált.

A Desolation-tó állapota és vízszintje 2020 júliusában Forrás: Earth Observatory

Az Earth Observatory számolt be egy, a hírhedt, gleccser vájta öbölben ezúttal egészen más okból bekövetkezett változásról.

2020 augusztusában egy ideérkező halász értesítette a Nemzeti Parki Szolgálat (NPS) geológusát arról, hogy különösen iszapos, farönköket és jégtörmeléket hordozó víz áramlik az öbölben. A NPS egy kisebb kutatócsoportot állított rá a helyzet tisztázására.

Mi más lehetne ilyenkor a kutatók eszköze, mint a műholdas megfigyelés?

A Desolation-tó a gleccsertó-áradást követően jelentősen kisebb lett, s megváltozott a belőle eredő vízfolyás torkolatvidéke is. 2020. szeptemberi felvétel. Forrás: Earth Observatory

„Tisztán láttuk a Landsat 8, a Sentinel 2, és a Planet Labs Imagery felvételein, hogy augusztus közepén a Lituya-gleccseren korábban kialakult hatalmas gleccsertó átszakadt” – magyarázta Bretwood Higman geológus. Az ilyen eseményeket gleccsertó-áradásnak nevezzük, egyes esetekben az izlandi eredetű jökulhlaup kifejezést is használhatjuk rá.

A Landsat és a Sentinel július 1-jén és szeptember 6-án született páros felvételén összehasonlíthatjuk, milyen volt a tó az áradás előtt, s milyen lett utána, lényegesen kisebb vízmennyiséggel. Átalakult az öbölbe kúszó gleccsernek az elvégződése is, a gleccsertó vizét békésen levezető csatorna torkolata, ahogy a lezúduló ár törmelékkel töltötte meg a csatorna egyes ágait. Ez az átalakult deltatorkolat jól látható a NPS szeptember közepén készült légi fotóján is.

A tó változása az áradás hatására Forrás: NPS

„Úgy tűnik, hogy a gleccsertó vize a Lituya-gleccser alatt tört át, majd a gleccser alól az öbölbe torkolló területen jutott a felszínre” – magyarázta Michael Loso, a NPS geológusa. A tó vízszintje 60 méterrel lett alacsonyabb az áradást követően, ebből arra jutottak a szakemberek, hogy kb. egy köbkilométernyi víz folyt le a gleccser alatt az öbölbe (összevetésül: ez az Amazonas átlagos vízhozamával számolva egy óra alatt folyik le az óriás folyamon, vagy, hazai példával élve, a Balaton teljes vízmennyiségének több mint feléről van szó.)

Az esemény után a geológusok visszamenőleg átnéztek sok évnyi műholdfelvételt, s kiderült, hogy 2004-től fogva 12 alkalommal volt már hasonló gleccsertó-áradás. Ezek közül egyről született 2009-ben egy véletlennek köszönhetően helyszíni beszámoló, amelynek remek felvételei közt azt a jég alatti csatornát is láthatjuk, ahol a tó vize a gleccser alól kiürül.

A számítások alapján egy-egy ilyen gleccsertó-áradás során a gleccser alól kb. 10 millió köbméter üledéket sodor ki a víz, ez az anyag építi fel azt a nagy deltatorkolatot, ahol a gleccser elvégződéséből eredő olvadékvíz az öbölbe ér. Pár évtizede itt még kb.100 méter mély volt az öböl vize!

A Lituya-gleccser elvégződése és az öböl jelenlegi partja közt kiépült hatalmas deltatorkolat az 1958-as cunamit követően kezdett el felépülni, a gleccsertó-áradások során a gleccser alól kisodort nagy mennyiségű üledékből. Az 1958-ban letarolt szirtre azóta már visszatelepült a növényzet, de jól látható, hogy erősen hiányos, nem egybefüggő erdő még. Forrás: Earht Observatory/

A mára átalakult környezetnek egy esetleges jövőbeli cunamira is hatása lenne. Az 1958-assal megegyező helyszínen egy sziklaomlás nem a vízbe, hanem a szárazföldre érkezne, s így jelentősen csökkenne az akkori mega-cunami esélye is. Azonban, ahogy azt Higman hozzá tette, a deltavidék nem túl stabil, hisz laza üledékből, ráadásul rövid idő alatt épült fel, nem kizárt, hogy egy jelentős sziklaomlás elsodorná, s ekkor újból fennállna a cunami lehetősége is.