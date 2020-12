Hosszú távon talán elérhetőek a klímaegyezmény vállalásai

A négy európai kutatási szervezet közös projektje, a Climate Action Tracker (CAT) friss elemzése azt sugallja, hogy a század végére sikerülhet 2,1 Celsius-fokban korlátozni a globális hőmérséklet-emelkedést – olvasható a BBC hírportálján.

A CAT idén szeptemberben kiadott jelentése még nagyjából 2,7 Celsius-fokos melegedést vetített előre 2100-ra. Ez messze elmaradt a 2015-ös párizsi klímaegyezmény céljától, ami a globális átlaghőmérséklet emelkedésének jóval 2, de inkább 1,5 Celsius-fok alatt tartása az iparosodás előtti szinthez képest.

A most közzétett „optimista elemzés” hátterében az elmúlt hónapok fejleményei állnak.

Szeptemberben Hszi Csin-ping kínai elnök az ENSZ-közgyűlésben bejelentette, hogy országa szigorú intézkedésekkel 2030 előtt jelentősen csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást, és 2060-ra eléri a karbonsemlegességet. A CAT kutatói szerint Kína vállalása 0,2-0,3 Celsius-fokkal tudja csökkenteni a melegedést a század végéig.

Japán és Dél-Korea 2050-re ígérik a zérókibocsátás teljesítését. A Dél-afrikai Köztársaság és Kanada is bejelentették karbonsemlegességi céljaikat.

Az éghajlatváltozás kezelése Joe Biden programjának egyik legfőbb pontja, ígérete szerint az Egyesült Államok a század közepére eléri a karbonsemlegességet. Ez 0,1 Celsius-fokos globális hőmérséklet-csökkenést jelentene 2100-ig.

A szakemberek szerint ugyanakkor a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 2030-ig való csökkentésére tett vállalások nem haladnak előre.

„Az országok egyelőre nem tettek lépéseket annak érdekében, hogy a rövid távú vállalásaikkal előkészítsék a terepet a hosszú távú célkitűzéseik megvalósulásához” – mondta a projektben részt vevő Niklas Höhne, a németországi NewClimate Intézet munkatársa.

Hozzátette: „a hosszú távú célok egyszerűbbek, mert még messze vannak. A rövid távúakat azonban most kell meglépni, ami hatással van az állampolgárokra, a választókra. Ettől lesz ez sokkal bonyolultabb”.

A párizsi klímaegyezmény aláíróinak az év végéig kell benyújtaniuk a karbonkibocsátás 2030-ig való csökkentésére vonatkozó új terveiket.