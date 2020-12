A szabadtéri grillezés okozta légszennyezettségi adatok

Egy friss tanulmány alapján a sütésből származó anyagok a vártnál tovább maradnak a légkörben – számol be a Phys.org. Dr. Christian Pfrang, a Birminghami Egyetem munkatársa és kollégái szerint a sütéshez köthető kibocsátások akár napokig kimutathatóak lehetnek az atmoszférában. Az Egyesült Királyságban a sütés tehető felelőssé a részecskeszennyezés 10 százalékáért.

Az ételekből felszabaduló zsírsavak képesek interakcióba lépni a légkörben természetesen előforduló molekulákkal, aminek hatására egy védőréteg képződik a zsírsavakon. Az így létrejövő részecskék nemcsak az emberi egészségre hatnak, hanem a klímaváltozásban is szerepet játszhatnak. A szennyeződések a vízzel való reakcióképességük miatt befolyásolhatják a felhőképződést, így többek közt a csapadékmennyiségre is hathatnak. Kialakulásuk során a részecskék ráadásul egyéb, az emberre káros szennyeződéseket is felvehetnek.

Pfrang szerint a sütéshez köthető kibocsátás nagyban hozzájárul a légszennyezéshez a városokban, az étel feldolgozása elsősorban a kisebb részecskék (PM2,5) arányát növeli. A szakértő hozzátette, Londonban a sütéstől eredeztethető az ilyen részecskék 10 százaléka, de a legnagyobb városokban, például a kínai metropoliszokban az arány 22 százalék lehet.

A kutatók úgy vélik, a jobb várostervezéssel, illetve a légtisztítás szigorúbb szabályzásával javíthatnánk a helyzeten.