Égi jelenségek 2020. december második felében

Holdsarló 16-án alkonyatkor

A holdsarló 5 százalékos megvilágítású lesz, vagyis még igen vékony, de már jól látható, ráadásnak a megvilágítatlan oldalán a derengő földfény is látványos lehet majd. A napnyugtát majdnem két órával követi csak a holdnyugta, így bőven jut időnk a megfigyelésre. Ehhez az optimális időpont keleti határainknál 16:28, Budapesten 16:39, a nyugati országrészben pedig 16:50 lesz, ezen időtől még egy óránk marad holdnyugtáig.

A holdsarló, a Szaturnusz és a Jupiter hármas alkonyi együttállása

17-én alkonyatkor erre a látványra számíthatunk a délnyugati égen. Forrás: Stellarium

A sarló 11 százalékos megvilágításban lesz, s tőle kb. 6 fokra jobbra láthatjuk az egymáshoz igen közeli Szaturnuszt és Jupitert, a két bolygó nem egészen fél fokra áll ekkor egymástól (ez kb. a telihold átmérője). Az együttállás megfigyeléséhez 17 óra körül, s kicsivel utána lehetnek a legjobbak a fényviszonyok, ekkor még a csillagászati szürkület idejében járunk, a délnyugati látóhatáron még pirosló árnyalatok láthatóak, de már kellően sötét az ég ahhoz, hogy feltűnően fényes legyen mindhárom égitest.

Idén valódi „betlehemi csillag” lesz az alkonyi égen, 21-én

A Szaturnusz és a Jupiter rendkívüli közelségét távcsövön keresztül ilyennek láthatjuk majd december 21-én. Forrás: Stellarium

21-én alkonyatkor, ill. kora este olyan égi esemény vár ránk, amelyre utoljára 1623-ban, vagyis közel 400 éve volt példa. A Jupiter és a Szaturnusz rendkívül közeli együttállása során a két bolygót hazánkból nézve csupán 6 ívperc választja majd el egymástól, ez annyira közeli lesz, hogy látszólag szinte egybeolvadnak majd a bolygók, egyetlen fényes pontként látszanak. Ez a távolság kb. a fele az Alcor-Mizar távolságának, a Nagy Göncöl rúdja közepén lévő két csillagot régen a katonák „látásvizsgálatához” használták, mivel csak a jó látásúak veszik észre, hogy ott két csillag van.

Ha nem is muszáj a szemünket meregetni a két bolygóra, egy kisebb távcső segítségével biztosan különválik majd a két fénypont, s persze teleobjektíves fotón is meg lehet majd különböztetni őket. A rendkívüli távolság azt is lehetővé teszi, hogy távcsővel egy látómezőben figyelhessük meg őket, és persze fotózni is lehet így a két bolygót. Szerencsésebbek is vagyunk, mint 400 éve élt elődeink, hisz az akkori együttálláskor a két bolygó nemcsak egymáshoz, hanem a Naphoz is igen közel járt, így gyakorlatilag nem lehetett őket megfigyelni. A következő, hasonlóan közeli együttállásra 2080. március 15-én hajnalban kerül majd sor, ezt fiatalabb olvasóink még bizonyára láthatják. Az valószínűleg soha nem fog már kiderülni, hogy a Bibliában leírt betlehemi csillag mi lehetett, számos elképzelés van erről, ám ezek közt a legnépszerűbb a bolygóegyüttállás.

Az esemény rendkívüli voltát a bolygók pályájának, keringési sebességüknek köszönhetjük. A Jupiter 11,9 év, a Szaturnusz pedig 29,5 év alatt kerüli meg a Napot, s keringésük során 19,6 évente kerülnek egymás közelébe. Azonban a két bolygó pályasíkja is eltér egy picikét, ezért ez ilyen randevúknak csupán egy egész kis részében állnak a mostanihoz hasonló közelségben. A legutóbbi alkalommal, 2000-ben 1,2 fok volt a látszólagos távolság a két gázóriás között.

A decemberi időjárás persze könnyen keresztülhúzhatja a számításainkat, terveinket, mint oly sokszor, de bízzunk benne, hogy ezúttal kegyes lesz! A két bolygó közelsége már 18-ától rendkívül látványos lesz, és még 23-án is egymás mellett állnak, így talán valamelyik estén vethetünk rájuk egy pillantást! A megfigyeléshez jó rálátás kell a délnyugati horizontra, s 17 óra körüli, kicsivel ez utáni időpontban érdemes keresni a feltűnően fényes egybeforrt pontot a még kissé vörösen derengő horizont felett. A bolygópáros keleti határunknál 18:10-kor, Budapesten 18:20-kor, a nyugati országhatárnál 18:30-kor nyugszik majd le.

21-én b eköszönt a csillagászati tél, hosszabbodni kezdenek a nappalok

A téli időszak sötétsége sokak számára hangulatromboló ma is, a régmúlt emberének azonban az éhínség, vagy épp a fagyhalál volt a tél. Épp ezért is számtalan mérsékelt égövi kultúrában a téli napforduló az év legfontosabb ünnepe volt, ekkortól ugyanis „kifelé megy” az ember a hidegből és a sötétből. A napfordulóhoz kötött ünnepkör évezredekkel ezelőtt és ma is meghatározó az életünkben, ezek közös jellemzője, hogy a fényt, a világítást központi szerep illeti meg. Ezzel ünnepeljük azt, hogy a Nap egyre hosszabban és hosszabban süt majd, új reményt adva a tél túléléséhez és az élet megújulásához. Talán idén, a 2020-as év mielőbbi reménybeli lezárásaként különösen fontossá válik ez az ünnepkör. Az idei napfordulóra december 21-én délelőtt 11:03-kor kerül sor, vagyis a 21-i napnyugta az első téli napnyugtánk lehet. Ennek a fotózását javaslom megfelelő időjárás esetén, hisz a napnyugtát követően az év legizgalmasabb csillagászati eseménye vár ránk a fentebb részletezett együttállással.

Hold-Mars együttállás 23-án kora este

19 órakor a déli égbolton, kb. 50 fokos magasságban, a 66 százalékos megvilágítású Hold felett 6,5 fokkal láthatjuk majd a Mars vöröslő fénypontját. Bár az együttállás nem túl közeli, ez abból a szempontból nem baj, hogy így a Mars feltűnőbb lesz a már elég duci Hold felett. Másnap, vagyis szenteste egymás mellett látszanak majd, még nagyobb, kb. 10 fokos távolságra egymástól, a Hold ekkorra már 75 százalékosra hízik.

Telihold 30-án

Telihold és legelő őzek Forrás: Önök küldték / Cseh Zoltán

A 2020-as év utolsó teliholdja 29/30-án éjszakára esik, egészen pontosan hajnali 4-kor lesz 100 százalékos megvilágítású égi kísérőnk. Persze ez nem jelenti azt, hogy akár 29-én, akár 30-án alkonyatkor ne lehetne remek fotókat készíteni a kelő majdnem teliholdról, szabad szemmel nem észrevehető kis rész hiányzik majd mindkét este csak belőle. Fényviszonyok szempontjából sokkal jobb a 30-i alkonyat, mivel 29-én még sütni fog a nap a holdkelte idején, így nem sok látszik majd a keleti horizonton felbukkanó Holdból. 30-án viszont 11 perccel napnyugta után kel fel a Hold, így, bár még jócskán világos lesz, a vöröslő teliholdat már észre fogjuk venni az északkeleti horizonton. A 30-i holdkelte ideje keleti határunknál 16:00, Budapesten 16:11, nyugaton pedig 16:23 lesz. Az év utolsó teliholdja talán a remény teliholdja is lehet, hiszen ennek az igen kemény 2020-as évnek a lezárása olyan közel lesz hozzá, hogy ez is extra örömet jelent majd a megfigyelésében.