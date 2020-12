Greta Thunberg: hallgassunk végre a tudósokra

Forrás: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Greta Thunberg 2020. december végén a BBC Radio 4-nak adott interjút – számol be a The Guardian. A svéd aktivistától azt is megkérdezték, hogy mit gondol: a pandémia hozzájárulhat-e a tudományok megbecsültségéhez, illetve az éghajlatváltozás elleni harchoz. A fiatal környezetvédő úgy véli, a koronavírus-világjárvány valóban bebizonyította, hogy szükségünk van a tudományra, ennek ellenére az emberiség csak bizonyos területek szakértőire figyel.

Thunberg szerint a klímakutatókra és a biológusokra továbbra sem hallgatunk, ezen pedig változtatnunk kell. Az aktivista arról is beszélt, hogy kétkedve fogadja egyes országok kibocsátás-csökkentésre vonatkozó ígéreteit, abban például nem hisz, hogy Kína 2060-ra karbonsemlegessé válhat. Mint mondta, nem távoli, elvi ígéretekre, hanem azonnal cselekvésre van szükség.

Thunberg úgy véli, hogy Joe Biden ígérete, miszerint visszavezeti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezménybe, jó kezdet lehet. A svéd aktivista bízik benne, hogy tenni is fognak érte, hogy ez megvalósuljon.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy igyekszik figyelmen kívül hagyni az őt érő támadásokat. „Ha azzal tölteném az időmet, hogy megpróbáljam megvédeni magamat, nem tudnék semmi mással foglalkozni” – nyilatkozta. A fiatal aktivista hozzátette, jó érzés volt számára visszatérni az iskolába a hosszú klímakampány után.