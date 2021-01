Jane Goodall: Itt az idő a változásra!

Forrás: Getty Images/Getty Images for Greentech Festival

A legendás Jane Goodall a The Guardiannek adott interjút a Netflix közelmúltban bemutatott dokumentumfilmje, a The Beginning of Life 2 kapcsán. A beszélgetés fókuszában a pandémia, illetve a reményt állt.

A tudós már 2020 júniusban felhívta a figyelmet: az emberiségnek vége lehet, ha a világjárványra adott reakcióként nem változtatunk a világ működésén. Goodall szerint a COVID-19 valóban felnyithatta a szemünket, de egyre kevesebb időnk marad. Mint mondta, alaposan át kell gondolnunk a természettel való kapcsolatunkat.

A tudósban reményt kelt, hogy már most milliók változtatnak az életmódjukon, állnak át a megújuló energiák használatára, és csökkentik a hulladékaikat. Úgy látja, hogy a fogyasztóknak óriási erejük lehet, hiszen döntéseikkel változtatásokra ösztönözhetik a cégeket. Emellett a választópolgárok felelőssége is hatalmas, mert nyomást gyakorolhatnak a döntéshozókra.

Goodall szerint továbbra is problémát jelenthet, ha rövid távon gondolkozunk. Mára kiderült, hogy a véges természeti erőforrások miatt nem tapasztalhatunk korlátlan gazdasági fejlődést. A tudós úgy gondolja, hogy nem önmagában a népesség növekedése jelenti a problémát, hanem az életmódunk, a fosszilis energiahordozók használata, a hús iránti igény, a mértéktelen fogyasztás, ugyanakkor a szegénység is. Goodall szerint a modern természetvédők egyik fő feladata éppen az lehet, hogy hozzájáruljanak a szegénység felszámolásához. Ha az embereknek nincs semmijük, akkor tönkreteszik a környezetet, mert táplálniuk kell magukat és családjukat.

Az új dokumentumfilm kapcsán elmondta, hogy a mentális egészség szempontjából is elengedhetetlen a természettel való kapcsolat. Napjainkban a gyermekek egyre kevesebb időt töltenek a szabadban, holott ez fontos lenne számukra. Goodall szerint a járvány miatti bezártság is súlyosan hathat azokra, akik betondzsungelben töltik a napjaikat.