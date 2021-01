2020 Európa legmelegebb éve volt

A klimatológiai adatokat összesítő Copernicus Climate Change Service (C3S – Copernicus Klímaváltozási Szolgálat) elkészült a 2020-as éves jelentésével, amely szerint holtversenyben első helyezett lett a 2016-os évvel, a legmelegebb évtizedet zárva le. Európában egyedülálló a 2020-as melegrekord év, amely egyébként 0,4 Celsius-fokkal volt melegebb, mint 2019, amely az előző rekorder volt kontinensünkön. Mindeközben a légköri szén-dioxid szint töretlenül emelkedik. Globálisan a 2020-as év 0,6 Celsius-fokkal volt melegebb, mint az 1981-2010-es referencia átlag, és 1,25 Celsius-fokkal haladta meg az 1850-1900 közötti periódus átlaghőmérsékletét. A legutóbbi hat esztendő is mind rekord meleg volt.

Európában az 1981-2010-es referencia átlaghoz képest 1,6 Celsius-fokkal, az 1850-1900 átlagához képest 2,2 Celsius-fokkal volt melegebb a 2020-as év.

A sarkvidék és Szibéria északi régiói mérték a legnagyobb eltérést az éves átlagtól, 3, illetve egyes helyeken 6 Celsius-fokkal volt melegebb, de Nyugat-Szibériában 8 Celsius-fokos pozitív anomáliát is mértek több hónapban is! Ugyanezen régióban volt különösen hosszú az erdőtüzek időszaka, 244 millió tonna szén jutott emiatt a légkörbe e tüzekből, ez harmadával meghaladta a 2019-es év ilyen jellegű kibocsátását.

Általánosságban az északi féltekén az év során az átlagnál magasabb hőmérséklet volt (néhány helyi kivételtől eltekintve), ezzel szemben a déli féltekén az átlag alatti hőmérsékleti viszonyok uralkodtak, ez leginkább a Csendes-óceán egyenlítői vidékén volt érezhető, az ott a La Niña miatt fennálló hűvösebbnek köszönhetően. Mindezek ellenére is a 2020-as év globálisan ugyanolyan meleg lett, mint az eddigi rekorder 2016, azonban 2016-ban El Niño év volt, annak erős felmelegedésével együtt. Ezt azt jelenti, hogy a tavalyi La Niña miatti hűvösebb sem tudta ellensúlyozni azt, amivel globálisan emelkedett a hőmérséklet.

„2020 kilóg a sorból a különösen meleg sarkvidékkel és azzal, hogy rekord mennyiségű trópusi ciklon alakult ki az észak-atlanti térségben” – tette hozzá Carlo Buontempo, a C3S igazgatója. „Nem csoda, hogy az elmúlt évtized a mérések kezdete óta a legmelegebb volt, s egyúttal figyelmeztetés is arra, hogy mindennél sürgősebb feladat a kibocsátások mérséklése, hogy a további melegedést megelőzzük.”

Hazánkban az Országos Meteorológiai Szolgálat is most tette közzé a hazai klimatológiai számítások eredményeit, eszerint itthon is igen meleg évünk volt, átlagos mennyiségű, de igen szélsőséges eloszlású csapadékkal. Az 1981-2010 közötti átlagnál 1,2 Celsius-fokkal volt hazánkban melegebb, és ezzel hatodik helyen végzett, 2000-rel holtversenyben, a legmelegebb hazai évek sorában.