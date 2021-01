Vulkánok az űrből

Hova lett a Fudzsi hósapkája?

2021. január 13-án lett a nap képe a Fudzsi ikonikus csúcsa – idén télen a szintén ikonikus hóborítása nélkül (lásd: nyitóképünkön). A hegyet általában decemberben befedi a hótakaró, és heteken át fehéren ragyog a táj felett. 2020 decemberében azonban, amellett, hogy az átlagnál melegebb is volt, a szokásos csapadékmennyiség mindössze 10 százaléka érkezett a hegy környékére, így csupán részlegesen tudta a hó befedni, s e hótakaró javát is elhordta a szél.

Összevetésként a Fudzsi egy havas esztendőben, 2013-ban. Forrás: NASA Earth Observatory

A hegyről a Landsat 8 készítette a felvételeket. Amellett, hogy a hegy hótakarójára elsősorban a helyi időjárás van hatással, fontos megjegyezni, hogy egy vizsgálat szerint a csúcsrégiót érintő 2 Celsius-fokos felmelegedés miatt a Fudzsi oldalán az erdőhatár ma már 30 méterrel magasabban van, mint 4 évtizede.

Vulkáni sziget a felhők fogságában

Az Alaid nevű vulkánt hordozó Atlaszov-sziget Forrás: NASA Earth Observatory

A Nemzetközi Űrállomásról készült fotón, amely 2021. január 10-én lett a nap képe, a Kamcsatka déli vége közelében, az Ohotszki-tengeren lévő vulkáni szigetet, az Alaid nevű vulkánt magában foglaló Atlaszov-szigetet figyelhetjük meg, amint kibukkan a tengert borító felhőtakaróból. E sziget a Kamcsatkától Japánig húzódó vulkáni szigetív része, amelynek léte a csendes-óceáni kőzetlemez alábukásának köszönhető.

Az Alaid egy aktív rétegvulkán, az elmúlt évtizedben több alkalommal is megfigyeltek gyenge hamuszórást, gázkibocsátást. Jelentősebb, látványosabb kitörésekre korábban került sor a szigeten, az 1972-es kitörés nyomait ma is viseli, ezt a felvételen a szürkés színben látszó, növényzettől mentes hegyoldal jelzi.

Érdemes egy pillantást a felhőzetre is vetni: a sziget mellett (a fotón alatta) a felhőzet örvénylése is megfigyelhető. Ha a látómezőbe nagyobb terület is belefért volna, akkor egy egész sorozatban nyúlnának el ezek az örvények, amelyek a sziget jelentette akadály miatt alakulnak ki. A Kármán Tódor után elnevezett Kármán-féle örvénysorokat gyakran megfigyelhetjük a tengerből kiemelkedő, hegyes, vulkáni szigetek közelében. A tengerekre jellemző alacsony- és középmagas szintű rétegfelhőzeten

Visszatért a Kīlauea lávatava

Az ovális lávató nyugati végén látható az a pont, ahonnan jelenleg is áramlik a láva és a gáz. Forrás: NASA Earth Observatory

A Hawaii-n lévő Kīlauea 2020 decemberében kezdett újabb aktivitásba, abban a kráterben, amely a 2018-as kitörése során elveszítette az azt hosszú ideje kitöltő lávatavat. A friss kitörésben a Halema‘uma‘u kráter oldalában több ponton is áramlott a bazaltláva, eleinte látványos, fortyogó lávaszökőkutak formájában, majd, amint a felgyülemlő láva kezdte feltölteni a hatalmas mélyedést, a „látványos” jelzőt egyre inkább maga a lávató érdemelte meg.

Infravörös (hőérzékelős) felvétel a szigetekről, ezen is jól látszik a sziget méretéhez képest egyébként aprócska lávató világos foltja. A tengeren, a sziget közvetlen közelében a Hold fénye csillan meg. Forrás: NASA Earth Observatory

A Terra műhold hamisszínes felvételén, amely 2021. január 9-én lett a nap képe, láthatjuk azt a pontot, amelyből a kőzetolvadék ma is áramlik a lávatóba, itt kis gázpamacs is felfedezhető, illetve láthatjuk a kráter belső régióját kitölteni igyekvő ovális lávatavat is. Január 6-ig kb. 27 millió köbméter kőzetolvadék áramlott a lávatóba. A Suomi NPP műholdról infravörös tartományú éjszakai felvételt készítettek a szigetekről, s ezen, bár nem „közelkép”, a Nagy Szigeten jól megfigyelhető az a ragyogóan fehér folt, amelyet a lávató forrósága okoz. A sziget mellett a tengeren a holdfény okozta csillanás látható.

Pöfög a Popocatépetl

A Popocatépetl kisebb kitöréseivel találkozhatott a környező lakosság az elmúlt 600 évben, de a hegy nem veszélytelen. Ha nagyobb robbanásos kitörés történne itt, azt a 70 km-re lévő Mexikóváros lakói is megszenvednék. Forrás: NASA Earth Observatory

Azték nevének jelentéséhez – füstölgő hegy – méltó módon a mexikói vulkán felett kisebb füstcsóvát örökített meg a Landsat 8 műhold 2021. január 2-án, e felvétel január 7-én lett a nap képe. A jégtakaróval fedett csúcsú mexikói tűzhányó működése 2005 óta gyakorlatilag folyamatosnak tekinthető, kisebb hamuszórások, gázkibocsátások rendszeresen előfordulnak az 5426 méter magas vulkánon. Idén január 6-án a hamu- és füstoszlop kb. 6400 méteres magasságig emelkedett (vagyis 1 km-rel a kráter fölé), és a mexikói polgári védelmi hatóságok a hegy közelében élőket hamuhullás lehetőségére figyelmeztették. A krátertől kb. 45 km-re keletre fekvő Puebla városában észleltek is a lakosok gyenge hamuhullást. Habár az elmúlt 600 évben az El Popo becenéven emlegetett tűzhányó csak szelídebb kitöréseket produkált, érdemes tudni, hogy mindössze 70 km-re van Mexikóvárostól, ahol legalább 20 millió ember életét lehetetlenítené el egy jelentősebb robbanásos kitörés.