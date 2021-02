Napelemparkot adtak át Nógrád megyében

Kiss Ernő, a Greentechnic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a Mátraverebély külterületén tartott átadási ünnepségen ismertette: negyven darab 500 kilowattos napelemes kiserőművet építettek meg az 50 hektáros területen 8 milliárd forintos beruházással.

A 20 MW teljesítményű napelempark Mátraverebély közelében. Forrás: MTI/Komka Péter

Kiss Ernő, aki egyben a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke is, szólt arról, hogy a beruházás négy új munkahelyet teremt az üzemeltetésben, karbantartásban. Kitért rá, hogy az alacsony aranykorona értékű földterület legeltetésre szolgált, ami a beruházás megvalósulását követően is fennmarad: a növényzet karbantartását, nyírását továbbra is birkák legeltetésével oldják meg.