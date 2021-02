Szörfdeszkát hódeszkára cserélnék – havazott Hawaii óriásvulkánjain

A Mauna Kea 4207, a Mauna Loa 4169 méter magas pajzsvulkán, bár az örök nyár otthonában, Hawaii Nagy Szigetén állnak, nem ritka, hogy a tetejüket hó lepi el, néhány napon át szinte minden évben fehér borítást kapnak a hegyek, időnként azonban huzamosabb időn át fennmarad a hótakaró.

Fentebb a Mauna Kea, lentebb, kissé nagyobb hósipkával a Mauna Loa látható. Forrás: NASA Earth Observatory

Az Earth Observatory 2021. február 9-én nap képeként mutatta be a február 6-án frissen hullott hawaii havat, amelyet a Landsat 8 műhold örökített meg. A műholdas megfigyelések során látható tartományban és infravörösben is készítenek felvételeket, s ezek kombinációi alapján automatikusan megállapítható egy-egy térség hóborítottsága. Az így kapott indexérték hosszú távú összehasonlításokat tesz lehetővé, ez alapján az idei február első hetének hóborítása a két hawaii vulkánon az elmúlt két évtizedben a második legnagyobb (a rekord 2014-ben volt, nem sokkal haladta meg a mostanit).

Hósipkás Mauna Kea Forrás: Wikimedia Commons közkincs

A közösségi média és a hírek szerint a hawaii lakosok feljutottak a havas hegytetőkre hódeszkákkal és más, csúszásra alkalmas eszközökkel, és élvezték a „telet”, de voltak olyanok is, akik kisteherautón szállították le a hegytetőről a havat a barátaiknak.

A hawaii hóesés gyakran a Kona nevű időjárási helyzethez kötődik, amikor az általában északkeletről fújó szél délnyugatira vált, és egyúttal csapadékot is hoz. Ez az esemény évente mindössze 3-4 alkalommal köszönt be Hawaiin. A mostani hótakaróhoz 3 hét alatt három ilyen, csapadékot hozó viharrendszer is hozzátette a saját adagját.