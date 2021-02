Kritikus állapotban vannak az édesvízi halak

Viza – A tokfélékhez tartozó fajok 85 százalékát kihalás fenyegeti. A tokfélék a legősibb halak közé tartoznak, 200 millió éve élnek a Föld vizeiben, már a dinoszauruszoknak is a kortársai voltak. A viza (Huso huso) testhossza a 8 métert is elérheti, tömege pedig akár 2000 kg is lehet. Bár a tokféléket nemzetközi egyezmények védik, az illegális halászat és kaviárkereskedelem is veszélyezteti őket.

Forrás: Lubomir Hlasek/WWF