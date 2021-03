Az óceánok szerepe a klímavédelemben

„Az óceánok a Föld termosztátjaként és szállítószalagjaként működnek” – közölte a genfi szervezet. Elnyelik a kibocsátott, klímakárosító szén-dioxidot és a napsugarakat, eloszlatják a bolygón a meleget és a vízpárát, áramlataikkal befolyásolják a világ időjárását és klímáját.

A klímaváltozásnak azonban messzire nyúló hatásai vannak a tengerekre is.

A WMO adatai szerint az óceánok az elmúlt 40 évben 20-30 százalékban elnyelték az emberi tevékenység okozta, klímakárosító szén-dioxid-kibocsátást. Ez a vizek elsavasodásához vezetett, ami veszélyezteti az ottani ökoszisztémákat, ezzel a halászatból élő embereket is.

Az óceánok a szén-dioxid-kibocsátással járó fölösleges hő 90 százalékát is felveszik, ami miatt még nagyobb hőmérséklet-emelkedés veszélye fenyegeti a vizeket.

Az óceánok melegedése hozzájárulhat az Antanti-térség pusztító hurrikánjainak, az Indiai-óceán és a Csendes-óceán déli része erős ciklonjainak kialakulásához.

„Az óceánok rekordszintre melegedtek fel, a víz savasodása akadálytalanul folytatódik. A következmények évszázadokon át érezhetőek lesznek, az óceánok ugyanis hosszútávú emlékezettel rendelkeznek” – mondta Petteri Taalas, a WMO főtitkára.

A meteorológia világnapja március 23., ezen a napon lépett életbe 1940-ben a WMO-t megalapító egyezmény. A Meteorológiai Világszervezet a világ minden meteorológiai és hidrológiai szolgálatát támogatja, melyek a klímára és az időjárásra vonatkozó előrejelzéseikkel több milliárd ember életét segítik.