Egyelőre még ügyetlenek a tojásrablásban a jegesmedvék

Az olvadó jégtáblákkal csökken a jegesmedvék vadászterülete így kénytelenek más táplálékforrást is keresni. Az, hogy a madártojás is a jegesmedvék étlapján szerepel, már évtizedek óta ismert, korábban azonban csak mendemondák keringtek erről. Néhány éve viszont egyre több ilyen megfigyelést végeznek a kutatók.

Benoit Sittler freiburgi biológus és kutatócsoportja 2015 óta végez megfigyeléseket, amelyek szerint Grönland és a Spitzbergák egyes régióiban egyre gyakrabban dézsmálják meg a medvék a tengeri madarak fészkeit.

Tavasszal fókákra vadásznak, hogy nyárra elegendő zsírt szedjenek magukra. Mivel azonban egyre kevesebb a jég, ahonnan vadászataikat indítják, lényegesen lerövidül ez az időszak, ezért arra kényszerülnek, hogy más élelemforrást kutassanak fel.



A fókákra specializálódott vadászok számára azonban nem könnyű a „menü” kibővítése – állapította meg munkatársaival Patrick Jagielski, a kanadai Windsori Egyetem tudósa. Drónokkal megfigyelték, hogyan kutatnak a jegesmedvék pehelyrécék tojásai után a Hudson-öbölben. A képek tanúsága szerint az állatok a költési szezon előrehaladásával egyre kevesebb fészket keresnek fel és egyre többször választanak üres fészkeket. A tudósok azt feltételezik, hogy a jegesmedvék nem képesek megkülönböztetni az üres és a még tojásokat tartalmazó fészkeket.

Azt a helyzetet sem használták ki a ragadozók, ha egy helyen több fészket is találtak, ennek hátterében a szakértők szerint szintén a jegesmedvék tapasztalatlansága állhat.

Az, hogy ezek a ragadozók nem hatékony tojásvadászok, csak ideiglenes megkönnyebbülést jelenthet a pehelyrécék számára. A kutatók szerint ugyanis egyre ügyesebbek lesznek a fészkek fosztogatásában.

„Ha növekszik a pehelyréce-kolóniákban tojásvadászatra induló jegesmedvék száma, az pusztító következményekkel járhat a madárpopulációkra és akár hosszú távon meg is semmisítheti ezt a tápanyagforrást” – vélik a tudósok, akik eredményeikről a Royal Society Open Science című tudományos folyóiratban számoltak be, melyet az MTI tett közzé.