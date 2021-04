Égi jelenségek 2021. április második felében

Telihold 27-én

Az áprilisi telihold 27-én hajnal fél 6-kor következik be, így a legkerekebbnek is ekkor láthatjuk. Fotózni holdkeltekor érdemes, a fényviszonyok ehhez 27-én alkonyatkor kedvezőbbek, a Hold már a polgári szürkület legvégén, vagyis sötétedő égen kel fel, több mint fél órával a napnyugtát követően. A holdkelte ideje keleti határainknál 20:14, Budapesten 20:26, nyugaton pedig 20:36 lesz. Mivel április legvégére már minden fülemüle hazaért, így, akik nem egy város közepéből fényképezik a holdkeltét, azok hallgathatják fotózás közben a legszebb tavaszi madárdalt is.

Hold – Mars együttállás 17-én este

A Hold és a Mars közelsége 17-én este Forrás: Stellarium

A két égitest egymástól mindössze 2,5 fok távolságban látszik majd a nyugati égen, az esti órákban. A Hold megvilágítása 26 százalékos lesz, így elég fényes lesz már, de annyira még nem, hogy ne tudnánk a kissé alacsonyabban látható, lenyugodni készülő Bika és Orion társaságában fotózni, 21:00- 21:30 közt már viszonylag sötét horizonttal.

A Holdnál picit magasabban, a megvilágítatlan felétől jó 2 fokra az M35 jelű, az Ikrek lábánál lévő nyílthalmazt láthatjuk, bár szabad szemmel ez sötét égen is csak egy kis maszatnak tűnik, egy binokulárral már szépen megfigyelhetjük. Ha fotózzuk majd az együttállást, kisebb teleobjektívvel érdemes, és amennyiben a nyílthalmazt is szeretnénk megörökíteni, arra készüljünk, hogy a Hold be fog égni a felvételen. Érdemes azonban nem elfeledkezni később sem erről az égrészről, még visszatérünk rá!

Hold – Jászol-halmaz együttállás 20-án este

3 éve az együttállást egy kis felhőfoszlány tette színesebbé, amelynek hatására a Hold körül koszorújelenség alakult ki. A halmaz a kép bal alsó részén látható. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az 55 százalékos megvilágítású Hold mintegy 2,5 fokra jár majd a nyílthalmaztól, így, bár szabad szemmel nem sokat látunk majd a halmaz csillagaiból az erős holdfény miatt, fotózni még pont lehet őket együtt. A Hold persze beég, ha a csillagokat is meg akarjuk jeleníteni, de ilyenkor jól jöhet, ha kis felhőfoszlány úszik égi kísérőnk elé és tompítja kissé a világítását.

Érkeznek az áprilisi Lyridák meteorjai

A Lyridák radiánsát aszteriszk jelöli az ábrán, amely kora hajnali égképet mutat. A radiánstól balra látható fényes csillag a Vega, a Lant legfényesebb csillaga. Forrás: Stellarium

Az év első jelentős meteorraja április 14–30. között aktív, a legtöbb meteort 21/22-én, illetve a megelőző és követő éjszakákon láthatjuk. Nagyon sok meteorra ilyenkor se számítsunk, óránként 7-8 hullócsillag érkezhet a rajnak nevet adó Lant (Lyra) csillagkép irányából. A radiáns ugyan egész éjszaka a horizont felett lesz már, ám este igen alacsonyan, az éjszaka második felében emelkedik magasabbra, ilyenkor lesz érdemes a meteorokat lesni is. A meteorraj csúcsa idején sajnos a holdfény is igen erős lesz, 67 százalékos megvilágításával jelentősen rontja az élményt, így jó, ha óránként 4-5, e rajhoz tartozó meteort látunk a maximum hajnalán. A Lyrida hullócsillagok közepes sebességűek, és előfordulhatnak köztük fényesebb tűzgömbök is.

Mars – M35 együttállás 26-án este

Balra a kékes csillagokból álló M35, alatta jobbra a kisebb, kompaktabb és sárgás csillagokból álló NCG-2158 nyílthalmaz. A Mars e két objektummal együtt látszik majd. Forrás: NASA / APOD/ Dieter Willasch

Ahogy a Hold-Mars együttállásnál is szóba került a halmaz, most részleteiben tekinthetünk rá, a Mars közelsége kevésbé fogja zavarni a halmaz halvány csillagainak fényét.

A vörös bolygó és a kékes csillagokból álló halmaz kevesebb mint fél fokra járnak majd egymástól az esti órákban, vagyis kb. telihold átmérőjű égrészt foglalnak el. Fotózni nagyobb teleobjektívvel vagy kisebb távcsővel érdemes őket, ha csak megfigyelni szeretnénk a közelséget, akkor is célszerű binokulárt, vagy kisebb távcsövet használni. Nem csupán a nagy, és sötét égbolton szabad szemmel is kivehető M35 lesz a Mars közelében, hanem a jóval kisebb és halványabb, ám kompaktabb, sárgásvörösebb csillagokból álló NGC–2158 jelű nyílthalmaz is, így a távcsöves megfigyelés vagy fotózás eredményeként ezt az objektumot is érdemes lesz megkeresni, közvetlenül az M35 alatt, fél foknál is kisebb távolságban.

A hónap legvégén láthatjuk a Vénuszt és a Merkúrt

A Vénusszal jó ideje nem találkozhattunk, mivel túlzottan közel volt a Naphoz. Most sincs még nagyon távol, ám annyira már eltávolodott, hogy tiszta alkonyon észrevehetjük a nyugati ég alján, ráadásul még a Merkúr is a közelében lesz. Fél órával napnyugta után keressük a két bolygót, amely sajnos nagyon alacsonyan, csupán 1,5-2 fok magasságban látszik ekkor, így tényleg csak tiszta időben észlelhetjük őket. 26-án alkonyatkor kb. 1 fok távolság választja majd el a két belső bolygót egymástól a még piros alkonyi horizonton.