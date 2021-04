Go Green nagykövetet keres a Marie Claire

Negyedik alkalommal készítjük el a Marie Claire magazin Go Green mellékletét, amelyben környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos kezdeményezéseket, történeteket, hasznos tudnivalókat mutatunk be. Ez a lapszám ökopapíron jelenik meg, és lebomló fóliába csomagoljuk. Aktuális, 46 oldalas mellékletünkben foglalkozunk a Tisza-tó megtisztításával, a koronavírus-járvány ökológiai hatásával, a filmgyártásban bevezetett zöld újításokkal, a körforgásos divattal, és azokkal a kérdésekkel is, amelyek a fenntartható életet szem előtt tartó szülőket foglalkoztatják.

Idén is keressük a Marie Claire Go Green nagykövetét: a magazinban bemutatott nyolc aktivista közül a weboldalunkon választhatják ki az olvasók a számukra leginspirálóbb jelöltet. A nyertes az év hátralévő részében is velünk marad, megosztja velünk tudását, történeteit, és gyakorlati tippeket is ad.

A Marie Claire Go Green nagykövetjelöltjei:

Antal Évi, a Vászonzsákoslány, a low waste életmód népszerűsítője

Aszalós Réka erdőökológus, a 10 millió Fa közösség szakértője

Korn Anita, a Ruhastory alapítója, a fenntartható divat népszerűsítője

Kump Edina környezetkutató, a hulladékmentes.hu tulajdonosa és szakmai vezetője

Mengyán Eszter újságíró, a Holy Duck blog gazdája, a környezettudatos ruhatár népszerűsítője

Mohácsi Nusi, a Shamo bags alapítója, az egyszerűbb élet népszerűsítője

Munkácsi Brigitta, a Nempazar blog alapítója

Tóth Andi közgazdász, zero waste tanácsadó

A szavazás időtartama: 2021. április 22. – május 9. éjfél

A Go Green melléklet főtámogatója a VOLVO

A szavazók és a nyereményjáték-kérdésünkre helyesen válaszolók között 25 db 10 000 Ft értékű Oázis Kertészet vásárlási utalványt sorsolunk ki.

A Marie Claire legfrissebb száma április 22-től kapható.