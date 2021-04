Már 100 ezer fát ültettek el!

A 2019-es megalakulása óta egyre növekvő szervezet idén tavasszal, a Covid harmadik hullámának kellős közepén jutott el a százezredik fa elültetéséig. Az elmúlt két évben egyre többen érezték fontosnak, hogy cselekedniük kell. A szervezet több tízezer önkéntese és 50-60 ezer követője hisz abban, hogy a klímaváltozásra faültetéssel lehet leggyorsabban válaszolni. A vírus azonban lelassította a tervek megvalósítását. A közel 2 éves közösség 2020 nyarán egyszerre két kampányt is indított, hogy behozzák a lemaradást. Ekkor ültették el az ötvenezredik fát egy napelempark mellett. Azóta számos magánszemély, vállalkozás, cég, szervezet, önkormányzat, sőt, még egy egyház is fontosnak tartotta, hogy valamilyen módon támogassa az alapítvány célkitűzéseit, így a napokban elérték a jubileumi számot.

Faültetés Baján Forrás: Kelemen Áron/Baja Hangja Kft./Bácskai Napló

„Gigantikus faültetési programokkal küzdenek a klímaváltozás ellen Szaúd-Arábiában és Oroszországban is. Egyre több ország látja be, hogy nincs mit tenni, helyre kell állítani a Föld egyensúlyát, ültetni kell. A Föld globális felmelegedése egyértelműen összefüggésbe hozható a járványok terjedésével, mint amilyen a mostani vírushelyzet is, így a fák jelentősége elvitathatatlan. Óriási öröm és meghatottság számomra, hogy mi, egyszerű önkéntesek, ebben a kis országban, és már Indonéziában is, a napokban elültettük 100 ezredik fánkat. Ez egy bizonyíték arra, hogy aki ma jót akar tenni magával, a gyerekeivel és a Földdel, fát ültet” – mondta el Bojár Iván András, a 10 millió Fa alapítója