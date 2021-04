Égi jelenségek 2021. május első felében

Megfigyelhetjük az egyre szebb Tejutat hajnal előtt

Már éjjel egy óra körül is elég magasan áll a Tejút legszebb, déli része, a Skorpió és a Vízöntő csillagképek és a rengeteg csillagköd, halmazok sokasága, amely jellemzi ezt a régiót. Ha sötét, fényszennyezéstől mentes égboltú helyen vagyunk, akkor érdemes fennmaradni vagy korán kelni, ilyenkor a legszebb ez az égrész! A csillagászati szürkület hajnal 3 előtt néhány perccel kezdődik, vagyis elkezd világosodni az északkeleti ég alja. Ekkor a Tejút déli része még kb. 20-30 percig élvezhető látványt nyújt, majd fokozatosan elhalványul. 2:30 felé már mind a Jupiter, mind a Szaturnusz a horizont felett lesznek, így, a holdmentes hajnalokon, gyakorlatilag május 7-ét követően velük kiegészülten gyönyörködhetünk a Tejútban.

Hold-Szaturnusz-Jupiter hármas május 4-én és 5-én hajnalban

A Jupiter, a Szaturnusz és a Hold május 4-én, a hajnali délkeleti ég alján. 5-én a Hold a Jupiter alatt látszik majd. Forrás: Stellarium

A 47 százalékos Hold igen alacsonyan jár, így ebben a hónapban is közel kerül a két óriásbolygóhoz, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez, a hajnal előtti délkeleti égen. 4-én a Szaturnusztól kb. 8 fokra láthatjuk, a bolygó a Holdnál magasabban, kissé jobbra helyezkedik majd el. Másnap, 5-én már csak 37 százalékos lesz a Hold megvilágítása, és a Jupiter alatt látjuk, kb. 5 fok távolságban. A megfigyeléshez az ideális időpont hajnal 4 körül adódik, ekkor ugyan elkezd már pirkadni, ám még nem túl világos az ég ahhoz, hogy a két óriásbolygót jól láthassuk.

Érkeznek az Éta Aquaridák meteorjai

E meteorraj hosszú ideig aktív, már április 18-tól kerülhetett ki belőle hullócsillag, és egészen május 28-ig ez lesz a helyzet, viszont minden hajnal előtt csak kis ideig tűnhetnek fel. A Halley-üstökös porából álló raj maximuma május 6-án várható, de csupán a hajnal előtti órákban lesz a raj radiánsa a horizont felett, alig egy órányi észlelési idővel naponta. Ha a maximum hajnalát tudjuk rászánni a meteorok megfigyelésére, akkor valamikor 3 óra környékén már számíthatunk rájuk, az alacsonyan járó radiáns miatt hosszú égi utat bejáró, és gyors meteorokat láthatunk, a világosodásig rendelkezésre álló óra ideje alatt kb. 8-10 juthat az égboltunkra. E raj a déli féltekéről nyújt ideális látványt. Bár a tűzgömbök ritkák belőle, a fényesebb rajtagok után maradhatnak másodpercekig látszó „füst” nyomok. 6-án a Hold is később kel, így nem nagyon zavarja az észlelést (nem jobban, mint a közelgő pirkadat). A raj maximuma elnyújtott, így a hónap első 10 napjában számíthatunk nagyobb aktivitásra e meteoroktól.

Merkúr és Vénusz az alkonyi égen

A Merkúr (alacsonyabban) és a Vénusz (fentebb) egy 2020-ban készült felvételen. A helyzet most is hasonló, ám a fényes Vénusz van közelebb a horizonthoz. Forrás: Önök küldték / Ángyán Krisztián

Habár a Vénusz még mindig nagyon alacsonyan jár, a fényessége miatt van esély megpillantani a májusi napnyugták után. Mivel a Nap már 20 óra után megy le, így ezt követően várjunk kb. fél órát, ekkor a Vénusz úgy 4 fokos magasságban jár az északnyugati látóhatár felett. A Merkúr jóval magasabban, 12-13 fokon lesz ekkor, így jóval tovább is lesz a horizont felett, mint a Vénusz. A legbelső bolygó napnyugta után 2 órával nyugszik, bár még ekkor se lesz teljesen sötét a horizont, a bolygót kiválóan láthatjuk.

Merkúr-Hold együttállás 13-án alkonyatkor

Holdsarló és Merkúr az alkonyi égen Forrás: Stellarium

A mindössze 3,5 százalékos megvilágítású holdsarló önmagában is fenséges látványt nyújt, tőle kb. 2 fokra a Merkúrt is megfigyelhetjük jobbra, kissé magasabban a sarló felett. Az igen szép együttállást már 21 óra felé tökéletesen láthatjuk, és egészen a 22 óra körüli holdnyugtáig gyönyörködhetünk a párosban. Mivel a Hold megvilágítatlan oldalán a földfény derengése is erőteljes lesz, így kedvező időjárás esetén valóban meseszép lesz az együttállás, érdemes akár városi, akár természeti környezetben a tájjal együtt fotózni.

Holdsarló 14-én kora este

Alkonyi holdsarló Forrás: Önök küldték / Seres Gábor

14-én alkonyatkor a Holdnak már 8 százalékát világítja be a napfény, így még mindig szép vékony, de már könnyen meglátható sarlóval randevúzhatunk az alkonyatban. A legszebb látvánnyal napnyugta után jó egy órával, 21:10 – 21:30 körül találkozhatunk, és ha derült, vagy csak gyengén felhős az este, akkor holdnyugtáig, amely este 11 óra tájban lesz, végig csodálhatjuk égi kísérőnket. Ezt a sarlót már jól lehet látni vékony fátyolfelhőzeten keresztül is, ha úgy adódik, ez ne riasszon vissza a megfigyeléstől senkit. Most is számíthatunk a földfény eleinte rózsás, majd a sötétedéssel egyre inkább kékes-szürkés derengésére is.