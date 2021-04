Szükség van a beporzó rovarok munkájára!

Az AMC, az Agrárminisztérium (AM), és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) közös felhívása kiemelte, hogy a méhek beporzásától függ az élelmiszer-termelés 76 százaléka, Európában a növényfajok 84 százaléka. Nélkülük nem teremne meg számtalan gyümölcs, de a kávé, a kakaó, a vanília és a takarmánynövények sem, a méhek által termelt haszon euróban számolva százmilliárdokban mérhető.

A méhek napját, 27 éve, április 30-án ünnepeljük, azóta viszont látványosan romlott a környezet állapota, amely a beporzást végző rovarokat is érinti. Életterük beszűkült, a táplálékul szolgáló virágos növények sokszínűsége csökkent, méhekből ezért az egész világon egyre kevesebb van. Kutatási adatokra hivatkozva megjegyezték azt is, hogy a Földön élő rovarfajok 40 százalékának csökken az egyedszáma, harmaduk mára veszélyeztetetté vált, és ha nem javul a helyzet, a rovarok száz éven belül kihalhatnak.

Sajnos mindig hallunk rossz híreket, mint például azt, amiről az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) április 27-ei közleménye szól: a méhészek jelzései alapján végzett vizsgálat eredményeképpen öt esetben repcetáblákat semmisítettek meg Baranya megyében, ugyanis a növények veszélyt jelentettek a beporzó rovarokra. A közlemény szerint a kimutatott növényvédőszer-maradék egyértelműen szabálytalan növényvédelmi technológia alkalmazására utalt.

A Magyar Természetvédők Szövetsége viszont pozitív kezdeményezésről adott hírt: összegyűlt kellő számú, 15 750 aláírás Magyarországról a Mentsük meg a méheket és a gazdákat! címmel létrehozott európai polgári kezdeményezéshez.

Magyarország a 6. EU-tagállam, amely teljesítette az aláírásgyűjtésből a rá eső részt. Uniós szinten ennél jóval több, összesen 1 millió aláírás kell, de a kampány már félúton tart a siker felé.

A petíció azt szeretné elérni, hogy az Európai Bizottság a tagországoknak, és az Európai Parlamentnek javasolja a szintetikus növényvédők kivonását a mezőgazdaságából 2035-ig. Sürgetik a biológiai sokféleség helyreállítását is, különös tekintettel a mezőgazdasági területeken található természetes élőhelyekre. Az egyik nem zárja ki a másikat, sőt erősíthetik is egymást – olvasható a Szövetség közleményében. A kezdeményezők a beporzóbarát gazdálkodást támogatásokkal is segítenék, amihez szerintük a kis gazdaságokra alapuló, fenntartható termelést kellene erősíteni.

Ne felejtsük el, hogy mindannyian tehetünk a méhekért, hiszen virágport adó növényeket a kiskertekben, vagy az erkélyeken is lehet tartani! A méhek napja alkalom a változásra, eredményt viszont csak akkor lehet elérni, ha máskor is óvják a méheket.