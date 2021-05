Szokatlanul korán kezdődött az orosz erdőtűz-szezon

2021. április végén Szibéria délnyugati felében, Omszk környékén már igen jelentős erdőtüzek pattantak ki, s ezek füstje elsötétítette a kb. 700 km-re lévő Novoszibirszk égboltját és a légszennyezettség is rendkívüli volt a nagyvárosban. Mértéke a 10-es skálán 7-es volt, mind a szén-monoxid koncentrációja, mind a PM2,5 és PM10 szállópor koncentrációja túllépte az egészségügyi határértékeket.

Az omszki hatóságok szerint a tüzek száma az ilyenkor szokásosnál 7-10-szer nagyobb volt, s a tüzek közelében egyes helyeken a látótávolság gyakorlatilag nem létezett.

A NASA Earth Observatory felvételén április 22-i állapotot láthatunk, azonban a füstöt még egy héttel később is észlelni lehetett.

Április 24-én a Copernicus Sentinel műhold készített a régióról felvételt. A képen még befagyott tavak (kékkel) közt látható a tüzek okozta, 86 km hosszan elnyúló égésnyom (sötétbarnával). A tüzek mezőgazdasági eredetűek, ahogy sokfelé Ázsiában, a tavaszi munkálatok előtt az előző évi növénymaradványokat a szántóföldeken, illetve a legelőkön elégetik.

Mivel a terület szárazabb is a szokásosnál, így a mezőgazdasági területekről könnyen átterjednek a tüzek az vad, természetes növénytakarójú területekre is.

#ImageOfTheDay

Multiple #fires 🔥 of agricultural origin 🧑‍🌾 are ongoing in the region of Omsk in southwestern #Siberia

⬇️@CopernicusEU #Sentinel2 🇪🇺🛰️ image acquired yesterday showing a burn scar ~86km long among still frozen lakes pic.twitter.com/kDMxDfgfP8

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) April 25, 2021