Aeroszolok légköri útját vizsgálták

Példa az aeroszolra a füst, a köd, a tenger hullámverésének vízpermete, vagy emberi eredettel a közlekedés, ipar légszennyező szemcséi. Ezek eredetüktől függetlenül is befolyásolják a klímát, vagy épp az egészségünket a levegő minőségén keresztül. Nemrégiben átfogó felmérést és elemzést végeztek az aeroszolok légköri útjának feltárása céljával, és ezekből kiderült, hogy az aeroszol is ún. légköri folyókban áramlik. A légköri folyókat eddig csak a csapadékos időjárással összefüggésben azonosították, párás légtömegek égi útjaként, most viszont beigazolódott, hogy a párán kívül más aeroszoloknál is hasonló a helyzet. A kutatók most azt a műholdas-számítógépes módszert használták a különböző aeroszolok esetére, amit korábban a vízpárából álló, csapadékos időt eredményező légköri folyók felderítéséhez is alkalmaztak.

Vízpárából álló légköri folyók, amelyek csapadékos időjárást okoznak. Kaliforniában az esőzések felét az ilyen folyókból eredő csapadék adja ki. Forrás: US Naval Research Laboratory

E légköri folyók keskeny, ám igen nagy távolságon át húzódó áramlatok, és ilyen formában terjed pl. a szaharai eredetű por Amerika felé, vagy épp a bozóttüzek füstfellegei, illetve a vulkánkitörések kénes aeroszoljai. Azzal, hogy az általuk alkotott légköri folyók is felismerhetővé, előrejelezhetővé válnak, a klímára vagy ránk gyakorolt hatásuk is kiszámíthatóbb lesz.