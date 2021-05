A teát is fenyegeti a klímaváltozás

Egy új vizsgálat alapján a teatermő vidékek is azon területek közé tartoznak, amelyeket a leginkább veszélyeztet a klímaváltozás – számol be a The Guardian. A Christian Aid civilszervezet szakértői szerint az extrém időjárási események súlyosan fogják érinteni ezeket a régiókat, ami az elérhető tea mennyiségére is hat majd.

A világ egyik legjelentősebb teatermesztő országa Kenya, ahol az adatok alapján 2050-re több mint negyedével csökkenhet a termesztéshez optimális területek nagysága, míg a közepesen jó földek 39 százaléka veszhet el. A friss jelentés alapján India, Kína és Srí Lanka teatermő térségei sincsenek biztonságban.

A kutatók úgy gondolják, hogy a tea mennyiségének csökkenése mellett más módon is érezni fogjuk a klimatikus átalakulás hatásait. Az előrejelzések alapján a viharok számának és intenzitásának emelkedése, illetve a csapadékmennyiség növekedése hatnak majd a növény ízére, és talán az antioxidánsainak hatásai is mérséklődni fognak. Kat Kramer, a Christian Aid klímaügyi vezetője szerint el fognak veszni azok a finom ízárnyalatok, amelyek olyan különlegessé teszik a teát.

Az érintett országokban tömegek számára jelent megélhetést a teatermesztés. A Christian Aid felszólította Boris Johnsont, az Egyesült Királyság miniszterelnökét, hogy a novemberi, glasgow-i Cop26 klímacsúcson tegyen lépéseket az üvegházgázok kibocsátásának globális csökkentéséért. A szervezet emellett arra kérte a gazdag országokat, hogy segítsenek a fejletlen államoknak megküzdeni az éghajlati átalakulással.