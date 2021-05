Égi jelenségek 2021. május második felében

Az év legnagyobb teliholdja május 26-án

Az idei esztendő legnagyobb méretű teliholdját figyelhetjük meg, ráadásul kedvező fényviszonyokkal kel majd fel a telihold, kb. negyed órával a napnyugtát követően. A holdkelte ideje keleti határainknál 20:33, Budapesten 20:45, nyugati határainknál pedig 20:54 lesz. Ugyanezen alkalommal a Csendes-óceán régiójában, így pl. Alaszkában, Pápua Új-Guineában, Új-Zélandon, Ausztráliában és az Antarktiszon teljes holdfogyatkozás lesz, ezt azonban legfeljebb internetes közvetítésben láthatjuk majd. Arra, hogy hol lesz ilyen közvetítés, érdemes a fogyatkozás előtt 1-2 nappal rákeresni.

Hold-Mars együttállás 15-én

A Hold és a Mars 15-én este Forrás: Stellarium

A vörös bolygó társaságát még egy ideig élvezhetjük az alkonyat utáni időkben, 15-én pedig a 14 százalékos megvilágítású, vaskos kifli alakú Hold is csatlakozik hozzá, a Marsot a Hold felett, balra 5 fok távolságban kereshetjük majd. A páros tagjait holdnyugta idejére (kicsivel éjfél előtt) már csak 4 fok választja el egymástól.

Merkúr az alkonyi égen

17-én jár a Merkúr a legnagyobb látszólagos távolságban a Naptól, ekkor lehet a legjobban megfigyelni is. Persze nem csak egy napra korlátozódik a lehetőség, az előtte-utána következő néhány nap is teljesen megfelelő. A bolygó 2 órával a Nap után nyugszik, így már viszonylag sötét égen tűnik el, igen kedvező lesz tehát a láthatósága, amit érdemes is kihasználni. Legközelebb szeptemberben lesz az alkonyi égen a Merkúr, ám akkor jóval kedvezőtlenebb geometriájú pályán jár, sokkal nehezebben észlelhetjük majd.

Felettünk jár a Nemzetközi Űrállomás

A Nemzetközi Űrállomás egy május végi estén, a Nemesvámos határában álló római síremlék felett. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hónap közepén és második felében gyakran találkozhatunk az ISS igencsak fényes pontjával, amint átúszik az esti égbolton. Általában két átvonulása lesz éjfél előtt, érdemes a Heavens-above nevű weboldalon, vagy az erre szolgáló mobilapplikációk segítségével megnézni, pontosan mikor repül át felettünk, ez minden helyszínen más.

Merkúr-Vénusz együttállás 28-án

A Vénusz és a Merkúr az alkonyi égen egy korábbi, jóval lazább együttállás esetén , itt a két bolygó 3 fok távolságban volt egymástól, most ötöd ekkora lesz csak a távolságuk, és ennél is világosabb égi háttérrel láthatjuk őket. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A két alkonyi bolygó a hónap végén randevúzik, mindössze fél fokra lesznek egymástól, vagyis kb. egy teliholdnyi távolság választja csak el őket. Az együttálláskor viszont már korábban lenyugszik a Merkúr, így egy órával napnyugta után már csak 3 fokos magasságban láthatjuk a párost. Ez ugyan nem sok, de jó kilátású helyszínről épp ilyen helyzetben lehet jól belekomponálni tájképbe, városképbe. Bár a Merkúr ekkorra jelentősen halványodni fog a hónap közepi állapotához képest, a Vénusz közelsége miatt nem lehetetlen megtalálni, ehhez érdemes binokulár segítségét igénybe venni, de fotón biztosan megláthatjuk akkor is, ha szabad szemmel nem. A nagyon fényes Vénusz a jobb, a halvány Merkúr a bal oldalon lesz majd.