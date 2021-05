Felhők műholdképe 3 dimenziós videókon

Forrás: NASA/Kris Bedka and Konstantin Khlopenkov

Sokan őrizgetnek otthon a fiókban moziból maradt, vagy valamely fotós kiadvány mellé kapott piros-cián 3D-s szemüveget, időről időre születik olyan 3D-s kép, amelynek élvezetéhez szükség van rá, ilyenkor aztán elővesszük, csodálkozunk, majd a szemüveg megy vissza a helyére.

Most is egy ilyen alkalom vár: a NASA a GOES időjárási műholdjai felvételeiből készített 3D-s videókat, amelyeken a felhők növekedését, sodródását láthatjuk.

A felvételeken április végén Oklahoma és Texas államok felett kipattanó és fejlődő viharrendszereket nézhetünk meg, a GOES-16 és a GOES-17 kissé eltérő nézőpontból, fél percenként készült felvételeiből születtek meg a térhatású videók. A viharokból az érintett területeken jégverés, tornádók alakultak ki, a 3D-s felvétlek pedig a viharokat kutató szakemberek számára is árulkodóak a felhőzet dinamikájáról.

A térhatású videók segítségével könnyebb átlátni a viharrendszerek szerkezetét, a bennük lezajló tér- és időbeli változásokat. A felvételek Kris Bedka és Konstantin Khlopenkov, a NASA Langley Kutatóközpontja munkatársainak tehetségét dicsérik.