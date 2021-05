Trópusi ciklon érte el Indiát

Az Indiai-óceán északi régiójában ritkák e légörvények, a világ trópusi ciklonjainak mindössze 7 százaléka alakul ki itt, évente 1-2 alkalommal kerülhet sor átlagosan erre. A viszonylag hűvös tenger, az erős magas szintű szelek és a száraz levegő e régióban általában a ciklonok ellen dolgoznak, ha ki is alakul ciklon, az gyenge és hamar visszafejlődik.

A mostani, Tauktae elnevezésű, létrejöttét ideális körülmények segítették elő: az Arab-tenger felszíni vízhőmérséklete az átlagos májusinál magasabb, 31 Celsius-fok volt, a magasban gyengék voltak a szelek. A trópusi ciklonokat a 27 Celsius-foknál melegebb tengervíz tudja megfelelően táplálni, életben tartani, számolt be az Earth Observatory.

A NOAA – az USA oceanográfiai és légköri kutatóintézete – által mért adatok szerint az elmúlt évtizedekben nőtt e térség trópusi ciklonjainak intenzitása, különösen a monszunt követően kialakulóké. A modellszámítások szerint ezért a klímaváltozás és a folyamatosan emelkedő vízhőmérséklet felelős. Ez azért is aggasztó, mivel Inda nyugati partvidéke igen sűrűn lakott terület.

A Tauktae ciklon Goa, Kerala, Karnataka és Maharashta államokban pusztított, legalább 12 fő halálát okozta, számos otthonban, és az infrastruktúrában kárt tett, így jelentős területek maradtak például áram nélkül. Gujarat államban a ciklon érkezését 150 ezer fő kitelepítésével várták. A tengerparton a beszámolók szerint egyes helyeken a 3 méteres magasságot is elérte a ciklon nyomán kialakult vihardagály.

A ciklon egy 3-as vagy 4-es kategóriájú hurrikánnak feleltethető meg, a szélsebessége 185, a széllökéseinek sebessége 230 kilométer per óra, ez könnyedén kidönti a fákat, villanyvezetékek tartóoszlopait, illetve épületkárokat is okoz.