Évszakok Amazóniában

A napsütés ugyan egész évben közel teljesen azonos mennyiségű, azonban a csapadék mennyiségében mutatkoznak szezonális eltérések Amazónia területén is, egyes hónapokban több, másokban kevesebb eső esik. Bár helyszínek szerint is van némi eltérés, általánosságban elmondható, hogy júniustól szeptemberig tart a térség „száraz” évszakja, decembertől márciusig pedig a legnagyobb a csapadék. Bár az év egésze csapadékos, a szárazabb hónapokban csak fele annyi eső hull, mint a legnedvesebb időszakban – számolt be az Earth Observatory.

A növényzeten ennek a változását műholdak segítségével igyekeztek követni, és nagy segítséget jelent a számos különböző hullámhosszon végzett megfigyelés. A növények eltérő mennyiségben nyelik el és verik vissza a fény egyes hullámhosszúságú összetevőit, s ennek segítségével felmérhető, hogy a növényekben mennyi klorofill található. Így pedig meghatározható, hogy egy adott területen, egy adott időpontban milyen dús a növényzet.

A GOES-R műhold, amelyet az USA Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala, a NOAA üzemeltet, 2018-ban és 2019-ben végzett ilyen méréseket az Amazonas medencéjében, majd ezek összevetéséből megszületett az a kép, amelyen láthatóvá vált a legszárazabb és a legesősebb hónapok növényzete közti különbség. Az elemzések alapján az erdőségek 85 százalékában lehetett látni valamiféle jelét az évszakos változásnak. Amazónia erdői a száraz hónapok alatt 10-15 százalékkal zöldebbek voltak. Ez ugyan ellentmondásosnak tűnhet, ám valójában annak köszönhető, hogy a száraz időszak kezdetén a több napsütésnek köszönhetően a növények hirtelen növekedni kezdenek.