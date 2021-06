50 ezer éves gödör Arizonában

A legtöbbször nemes egyszerűséggel csak Meteor Crater néven emlegetett, hivatalos nevén Barringer-kráternek hívott felszíni alakzat 1,2 km átmérőjű, és 180 m mélységű teknő, ma turistalátványosság, azonban mind a mai napig magánterület, a névadó Barringer-család tulajdona. Daniel Moreau Barringer volt az a geológus, aki bizonyította a 20. század elején, hogy meteoritbecsapódás nyoma a kráter, és a felszínen talált vasmeteorit töredékre alapozva bányatársaságot alapított a kráter vaskincsének kiaknázására – azonban sosem találták meg a kráter alatt feltételezett vasat. A kutatások során viszont sokat megtudtak a kráterről.

Egy darab az itt talált vasmeteoritok közül. Forrás: Wikimedia Commons

A kráter azonban a család tulajdonában maradt, halála után az örökösei családi vállalkozást hoztak létre, a Barringer Crater Company-t, amely a mai napig is őrködik a kráter megóvása, látogathatósága és tudományos kutathatósága felett. A társaság még egy tudományos kutatói kitüntetést is alapított, amellyel a becsapódási krátereket tanulmányozó kiválóságokat jutalmazzák.

A kráter panorámaképe a peremről. Forrás: Wikimedia Commons

A Landsat-8 műhold 2021. május 16-án készített felvételt a kráterről és környezetéről, s az Earth Observatory mutatta be a helyszínt. A NASA az űrhajósok oktatására is használja a krátert, de egyéb, bolygó- és űrtudományi szakokon tanuló egyetemisták is járnak ide terepgyakorlatra.

Bár 50 ezer év geológiai értelemben nem sok, az erózió azért ennyi idő alatt is sokat tud változtatni egy-egy felszíni alakzaton. A Meteor-kráter azonban különösen szerencsés helyzetű, mert remek állapotban van, mind a mai napig. Ennek köszönhetően a segítségével jól tanulmányozhatóak egy kisbolygó becsapódásának hatásai. Kiszámították, hogy az itt a jégkorban becsapódott vasmeteorit 30-50 méteres nagyságú lehetett, ez elegendő volt ahhoz, hogy 175 millió tonnányi kőzetet kivájjon az arizonai tájból. Hasonló becsapódás ma képes lenne elpusztítani egy nagyvárost.

Jól láthatóan világosabb a kráterperem körül a felszín. Forrás: NASA Earth Observatory

Az alapkőzet a kráter alatt mészkő és homokkő, s a kráter külső pereme ezeknek köszönhetően világos színű, a becsapódáskor kidobódott kőzetek világosabbak a barnás felszínnél.

Bár most félsivatagi a táj, nem mindig volt ilyen. A jégkorban, a becsapódás időszakában nedvesebb és hűvösebb volt a terület, erdős jellegű növénytakaróval, itt járó mamutokkal, óriáslajhárokkal, masztodonokkal. Az itt talált vasmeteorit a Canyon Diablo-meteorit néven ismert, a meteorit darabjainak teljes feltárt tömege 30 tonna. A környék őslakosai hosszú ideje használták nyersanyagként.