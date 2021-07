Betiltották a madarak lépvesszős vadászatát Franciaországban

A legfelsőbb közigazgatási bíróság, az Államtanács 2021. július elején törölte el az énekesmadarak kegyetlen és egyes fajokat kihalással fenyegető vadászati módszerét, amelynek létét az indoklás szerint nem igazolja pusztán az, hogy tradicionális. A testület szerint a madarak ragasztóval való lépre csalása ellenkezik az Európai Unió jogszabályaival is – olvasható az MTI hírei között.

Márciusban az Európai Unió Bírósága is az uniós joggal ellentétesnek minősítette a természetvédők által barbárnak tartott szokást.

A lépvesszős vadászatot főleg Franciaország délkeleti részén gyakorolják, ahol erős ragasztóval, például enyvvel kennek be faágakat, amelyekre ráragadnak a kisebb madarak. Az így elfogott madarakat étkezési célokra használják, vagy arra, hogy nagyobb madarakat csalogassanak oda velük a puskás vadászathoz.

A lépvesszős vadászat betiltását francia természet- és állatvédő szervezetek kezdeményezték azzal érvelve, hogy nem csak engedélyezett fajok esnek a csapdába, hanem védett madarak is, másfelől a módszer sok kínszenvedést okoz az állatoknak. A francia vadászszövetség a módszer további engedélyezését sürgette ott, ahol úgymond hagyománya van annak.

Más dél-európai országok már korábban betiltották a lépvesszős madárvadászatot, miután az Európai Unió Bírósága elmarasztalta őket. Az Európai Unió már 1979 óta nem engedélyezi a módszert kegyetlensége miatt, egyedül Franciaország kapott felmentést egy 1989-es megállapodásban azzal a feltétellel, hogy csak „szelektíven, ellenőrzött módon és korlátozott számban” alkalmazzák a gyakorlatot. A kivétel évi 42 ezer madár lépvesszővel való elejtését engedélyezte Franciaországnak, madárvédelmi aktivisták szerint azonban az országban évente 150 ezer madár esik áldozatul a nem szelektív vadászati módszereknek, köztük a lépezésnek. Emmanuel Macron francia elnök tavaly nyáron már felfüggesztette a lépvadászatot az Európai Unió Bíróságának döntésére várva.