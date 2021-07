Újrateremteni a harmóniát

Két év alatt hány fát sikerült elültetni abból a bizonyos 10 millióból?

Idén áprilisban, 22 hónap után ültettük el a százezredik fát, de májusban volt a „csokor helyett gyümölcsfát” kampányunk, amit az iskolai ballagások idejére időzítettünk, így azóta is ültettünk még néhány ezret.

Akkor még nagyon sokat kell várni, hogy meglegyen a 10 millió…

Ez nem biztos, például, mert az utóbbi két év szinte teljes egészére rányomta a bélyegét a COVID-járvány. A tavaly tavaszi 22 ezer ültetéshez képest idén mégis már 40 ezret ültettünk, ráadásul

úgy, hogy az éghajlat immár a bőrünkön is érzékelhető változása miatt a tavaszi és az őszi ültetések is hónapokkal kitolódtak, március helyett akár májusban, október helyett pedig még

decemberben is ültethetünk. Emellett abban is hiszek, hogy exponenciálisan nő majd a faültetési akcióink sikere.

Pontosan miben rejlik ez a siker?

Ha globálisan nem tíz-, még csak nem is százmillió fát ültetnénk el, hanem nagyságrendekkel többet, megakadályozhatnánk a kiszáradást, meggátolhatnánk a termőföld minőségének romlását, visszaállíthatnánk a rétegvizek minőségét. Minél többen vesznek részt ebben a munkában, annál többen lehetnek részesei egy már-már spirituális élménynek, amely messze

túlmutat saját életünk dimenzióin. Pillanatnyilag minden arról szól, hogy mindenki mindent azonnal meg akar szerezni, miközben létezik egy késleltetéssel működő dimenzió is. A természeti

népek körében népszokások épülnek rá: egyes népek minden új élet születésekor fát ültetnek, vagy elkezdik építeni az új jövevény házát, amelybe majd beköltözhet, amikor önálló életet kezd élni. A faültetés egy újfajta civilizáció alapjait mutatja meg.

Biztos alapokon állna ez az új civilizáció a mostani civilizáció romjain?

Gyakran gondolom, hogy a földi élőlények legostobábbika az ember, mert ideológiák terhelik, vagy csak a végtelenül szűk látókörű igényeinek tud élni, mégis erősen hiszem, hogy létezik organikus átalakulás. Az ipari forradalom talaján gyökerező gazdasági rendszerek csak a természeti erőforrások kifosztásával tudnak eredményeket elérni, ez pedig mára teljesen

tarthatatlanná vált.

Mi kell az organikus átalakuláshoz?

Ha én lennék a világ királya, beszüntetném a légi közlekedést, és betiltanám a reklámokat. Mindenki tudja, hogy a reklám hazugság, mégis jóleső érzéseket, vágyat vált ki. A tömérdek hazugság miatt az emberben olyan kép épül föl a világról, amelynek semmi köze a valósághoz. Így szinte semmilyen képünk nem maradt a valóságról, mert arról semmi sem szól. Ki gondolhatja

komolyan például az autógyártókon kívül, hogy háromévente kocsit kell cserélni? Az emberek hülyeségekért küszködnek, mert meg akarnak felelni a mesterségesen forszírozott szimbolikus normarendszernek…

