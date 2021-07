A fővárosi állatkert is a biológiai sokféleséget védő nemzetközi koalíció része

A nemzetközi koalíció, amelynek jelenleg hozzávetőleg háromszáz nemzeti park, kutatóintézet, egyetem, múzeum, állatkert, akvárium és botanikus kert a tagja, azzal a céllal jött létre, hogy felhívja a figyelmet az élővilág sokféleségének védelmére. A koalícióban 51 ország vesz részt szerte a világból.

Magyarországról a Fővárosi Állat- és Növénykerttel együtt eddig hat intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez: a Debreceni Egyetem Botanikus Kertje, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Agrár- és Élelmiszertudományi Egyetem és a Nemzeti Botanikus Kert.

A közleményben kitérnek arra, hogy a csatlakozó országok részvételével 2021 októberében konferenciát rendeznek Kínában, ahol kulcsfontosságú döntéseket fognak meghozni a világ élővilágának megmentése érdekében.

Mint megjegyzik, a Fővárosi Állat- és Növénykert – az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) akkreditált tagjaként, illetve az Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége (WAZA) intézményi tagjaként – jelentős szerepet játszik az élővilág sokféleségének bemutatásában és megismertetésében, illetve természetvédelmi tevékenységén keresztül e sokféleség védelmében is.

„A városligeti intézményben Lendl Adolf egykori igazgató már száz évvel ezelőtt célként fogalmazta meg az élővilág sokféleségének bemutatását. Ennek nyomán az Állatkert – sok társintézményétől eltérően – nemcsak emlősökkel, madarakkal és egyes hüllőkkel foglalkozik, hanem rajtuk kívül többféle kétéltűt, halat és gerinctelent is bemutat” – olvasható a közleményben.

A magyarországi állatkertek közül Budapesten látható a legtöbbféle állatfaj, illetve állatcsoport, a gyűjtemény változatossága nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. A kert növénykert is, így az állatvilág mellett a növényvilág sokszínűségét is érzékelteti a látogatókkal.

Az Állatkert kiterjedt természetvédelmi tevékenységével hozzájárul a sokféleség megőrzéséhez is. Az intézmény – nemzetközi állatkerti tenyészprogramok résztvevőjeként – számos fenyegetett állatfaj természetvédelmi célú szaporításában vesz részt, az óriásvidráktól kezdve a szumátrai orangutánokon át egészen a tarvarjakig. Emellett számos faj, például a rákosi vipera vagy a fakókeselyű esetében fontos munkát végez az állatok természetes élőhelyén zajló in situ védelmi programokban. Az intézmény a természetvédelmi egyezmények betartatásában mentőközpontként segíti a hatóságok munkáját, és kiterjedt vadállatmentő tevékenységet is folytat.