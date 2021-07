Égi jelenségek 2021. július második felében

Telihold 23-án

Napnyugta után néhány perccel kel fel a telihold, a keleti határaink közelében 20:24-kor, Budapesten 20:34-kor, nyugaton pedig 20:43-kor bukkan fel a délkeleti horizonton. A Hold egész éjjel igen alacsonyan jár majd, legnagyobb magassága sem éri el a 20 fokot. Az alacsony járásának köszönhetően a teliholdas fotóinkat jól tudjuk a tájképi elemekhez, vagy városi látképhez is kombinálni. A holdkelte napnyugta utáni ideje miatt igazán szép felvételeket készíthetünk majd!

24-én Hold-Szaturnusz együttállás

Akár már este 10-kor is megnézhetjük az együttállást, a délkeleti horizont fölé már felkúszó Hold telihold után egy nappal igen erős fényű lesz, ám a felette 4,5 fokkal látható Szaturnuszt ennek ellenére is megpillanthatjuk. 23-án hajnalban már a Hold mellett lesz a gyűrűs bolygó, és a távolságuk ekkor már 5,5 fokra nő.

25-én Hold-Jupiter együttállás

A Hold a Jupiter és a, jóval távolabb álló, Szaturnusz társaságában, fél órával holdkelte után. Forrás: Stellarium

A Hold 95 százalékos megvilágítású lesz, és este 10 után kel fel, az együttállás megtekintéséhez kicsit később lesznek jobbak a körülmények. A ragyogóan fényes (az előző este figyelt Szaturnuszhoz képest rendkívül feltűnő) Jupiter a Holdtól balra, kissé feljebb, kb. 6 fokos távolságra látható majd. Mivel a Hold járása még mindig igen alacsony, ezért könnyen tudjuk az együttállást tájképbe foglalva fotózni is.

Nyárközép meteorjai

Tavaly július 20-án készült felvétel a NEOWISE üstökössel, és egy fényes meteorral a Neuschwannstein kastély felett. Forrás: NASA / APOD / Stephane Guisard

Július második felét már a hullócsillagok növekvő száma jellemzi, és néhány kisebb raj maximuma is ezen időszakra esik. Ilyen például a Déli Delta Aquaridák (SDA) rajának július 30-án éjjel várható a maximuma, 64 százalékos holdfény mellett, a maximum idején a nagyon alacsonyan járó radiáns miatt is csupán óránként 3-4 közepes sebességű meteorra lehet számítani. Ugyanezen az éjszakán várható a szintén kevés meteort produkáló Alfa Capricornidák (CAP) rajának maximuma, e meteorok kimondottan lassúak és a fényes rajtagok útjuk végén felvillanással teszik még érdekesebbé a látványt. E rajból egész éjjel 3-4 tagot láthatunk. Viszont július 17-től már aktív a Perseidák raja is, mely augusztusban tetőzik, ám néhány rajtaggal már találkozhatunk a július végi éjszakákon. A kevésbé holdvilágos időszakokban érdemes a meteorokat is figyelni!