Egyre kevesebb a jég az Északi-sarkvidék oroszországi részén

Műholdas adatok szerint a Jeges-tenger melegedése jelentős szerepet játszik a Kara-tengerrel határos két nagy szigetcsoport jégveszteségének felgyorsulásában – írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő portál, a hírt az MTI tette közzé.

Az Edinburgh-i Egyetem tudósai az Európai Űrügynökség (ESA) CryoSat-2 kutatóműholdja által gyűjtött adatokat használták fel, hogy monitorozzák a jégsapka és a gleccserek magasságát és tömegét.

Az információknak az azonos időszakból származó klímaadatokkal való összehasonlítása egyértelműen rávilágított a légköri és óceáni hőmérséklet emelkedése és a két szigetcsoport növekvő jégvesztesége közti összefüggésre.

Megállapították, hogy a Novaja Zemlja- és a Szevernaja Zemlja-szigetcsoport, amely összesen mintegy 130 négyzetkilométert fed le, 2010 és 2018 között minden évben 11,4 milliárd tonnányi jeget veszített.

Már a jég vékonyodásának is súlyos hatása volt a régió néhány gleccserének és jégsapkájának stabilitására, a jégolvadás a jövőben tovább erősödhet.

A gleccserek viszonylag kis méretéhez képest a jégsapkák több száz méter vastag jégből álló tömegek, melyek mintegy 20 ezer négyzetkilométernyi területet lefednek. Némelyik jégtest akár 12 ezer éves jeget is tartalmaz, mely értékes, a sarkvidéki klímára vonatkozó információkkal szolgál a tudósok számára.

A Journal of Geophysical Research: Earth Surface című tudományos lapban megjelent tanulmány eredményei kiegészítik azokat a korábbi információkat, melyek alapján a kutatók úgy vélik, hogy a Jeges-tengerben a körülmények egyre jobban fognak hasonlítani a jóval melegebb Atlanti-óceán északi részét jellemzőkre.