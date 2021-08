Szantorini kitöréseit befolyásolta a tengerszint

A hatalmas robbanásos kitörés során az egykor ép szigetből csak kis csonkok maradtak, ezeket ma kedvelt turistacélpontként ismerjük. A festői szépségű szirtek azonban nemcsak a turistákat, hanem a geológusokat is csábítják: egy csoport az Oxford Brookes Egyetem kutatója, Dr. Christopher Satow vezetésével a vulkáni sziget múltját mérte fel. „A 3600 évvel ezelőtti kitörés során az akkor még kúp alakú sziget középső része elsüllyedt, s ezzel feltárult a vulkán mintegy 200 korábbi kitörésének rendkívül részletes nyoma a szigetből megmaradt szirteken.”

A korábbi kitörések időpontjait a kutatók összehasonlították a korabeli tengerszint adataival, és arra jutottak, hogy a tengerszint igen fontos szerepet játszott a Szantorini kitöréseinek időpontjában, s feltehetően más vulkáni szigetek kitöréseinél is hasonló lehet a helyzet. „A mechanizmus meglehetősen egyszerű: a tengerszint csökkenésével kisebb tömeg nyomja a földkérget, s ez azt eredményezi, hogy a kéreg megrepedezik. Ez pedig azután lehetővé teszi a magma felnyomulását.”

A kutatók szerint, mivel a tengerszint globálisan egyszerre változik, ezért ez a hatás is hasonlóképp érvényesülhet az egész Földön. Azt tudjuk, hogy a hatalmas vulkánkitörések befolyásolhatják a klímát, de – bár ez kevéssé ismert – a klíma is befolyásolja a vulkánokat. „A legutóbbi jégkorszak végén a jégtakaró visszahúzódásával a vulkáni területeken a lecsökkent tömeg miatt megváltoztak a földkéreg feszültségi viszonyai, s ez felgyorsította a vulkánkitörésekhez szükséges repedések kialakulását” – magyarázta a szakember. Ugyanekkor a mintegy 100 méteres tengerszint-emelkedés a vulkáni szigetek környezetében is változásokat okozott, s elméletben ezek működése is megváltozhatott.

Mivel a bolygónk vulkánjainak 57 százaléka szigeten vagy tengerpart közvetlen közelében van, ezért különösen fontos ezen összefüggéseket tisztázni, hogy kiderüljön, a jelenleg is változó tengerszint minként befolyásolhatja az itt élő közösségek életét. A kutatásról készült tanulmányt a Nature Geoscience szakfolyóirat közölte.