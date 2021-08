Hány Perseida meteort láthatunk a maximum éjszakáján?

A Perseidák meteorrajának érkezését nagy várakozás előzi meg, ilyenkor az is rászán egy kis időt a csillagos égbolt csodálására, aki egyébként az év többi részében nem. A népszerű eseménynek köszönhetően gyakori, hogy a sajtóban erősen túlzó jelzőkkel illetik a rajt, illetve jelentősen nagyobb számú hullócsillagról ejtenek szót, mint ahányat valójában látni lehet majd. Ez pedig kétségkívül csalódást okoz az embereknek.

Van egy rejtélyes kifejezés a ZHR, magyarul a zenitre számított óránkénti arány. Ez az arányszám semmi mást nem szolgál, mint az egyes meteorrajok összehasonlíthatóságát, főként tudományos szempontok alapján.

A Perseidák radiánsa a maximum éjszakáján Forrás: Stellarium

A szám azt jelenti, hogy amennyiben a kérdéses meteorraj látszólagos kiindulási pontja, idegen szóval radiánsa pont a fejünk felett, a zeniten lenne, akkor ideális körülmények közt ennyi meteor bukkanna fel a teljes belátható égbolton. A probléma azonban az, hogy a radiáns nem jár a fejünk felett, s emiatt (is) kevesebb meteor izzik fel az égboltunkon!

A NASA meteormegfigyelő hálózata egy közérthető blogbejegyzésben ismertette, hogy milyen valós élményre számíthatunk a Perseidák idei hullása során attól függően, hogy milyen fényszennyezettségű égbolt alól van lehetőségünk a meteorok megfigyelésére.

Természetesen a számok derült időre és jó körpanorámára vonatkoznak, és azt is érdemes hozzátenni, hogy a legnagyobb meteorhullásra a hajnali órákban lehet számítani (a már említett radiáns ekkor van a legközelebb az égbolt tetejéhez, a zenithez).

Ha valaki remek, fényszennyezéstől mentes vidéki égbolton, például valamely csillagoségbolt-parkunkban élvezi a hullócsillagok látványát, akkor a hajnal előtti időszakban óránként 40-50 meteorra (rövidebb időszakokban kicsit többre) számíthat.

Ha közepesen fényszennyezett égről (pl. városi parkból) nézi valaki a csillaghullást, akkor szerencsés esetben óránként 10-12 meteort láthat. Városban, kivilágított területen már csak a fényesebb meteorokat vehetjük észre!

Fényszennyezett nagyvárosból csupán óránként 2-3 meteort láthatunk, ezek nagyon fényesek lehetnek, amelyek a nagyvárosi világítás tömegét is képesek „áttörni”.

Ha tehetjük, akkor mindenképp az elérhető legkevésbé fényszennyezett helyszínről kövessük majd az eseményt! Remek lehetőség az Egy hét a csillagok alatt valamely helyszínén, más érdeklődőkkel és szakemberekkel együtt figyelni a csillaghullást.

Befolyásolja a látható meteorok számát az is, hogy mennyire tiszta az égbolt, hisz például a levegőben lebegő szennyező anyagok (pl. a sokfelé dúló erdőtüzek füstje) a halványabb fényeket elnyelik. A felhők jelenléte sajnos szintén erősen korlátozza az élményt.

Érdemes még tudni a Perseidákról, hogy jellemzően nem egyenletes eloszlásban pottyannak elénk, hanem úgynevezett csomókban, vagyis egymás után rövid időn belül több meteor is felvillan az égen. Az idei maximum a 12/13-i éjszakára esik, ám már 12-én hajnalban is érdemes lehet figyelni, valószínű, hogy ekkor is jelentősebb számú hullócsillag tűnik már fel az égen.