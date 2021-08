Sarkon fordított élet (X)

Vissza a Természetbe – Beszélgetések az önellátásról

Idén ismét megjelent, és már a Libri polcain is elérhető a „Beszélgetések az önellátásról” címmel futó írás harmadik kiadása, amely a környezeti fenntarthatóság és az önellátás „nagy könyve”. A szerző, Kun András szakértőkkel folytatott beszélgetéssorozatán keresztül, a téma minden szegmensét átfogóan mutatja be az érdeklődőknek. Megtudhatjuk, hogyan valósítható meg a gyakorlatban is a fenntartható biogazdálkodás és a tradicionális technológiákat újraélesztő ökologikus életmód, közösségi és egyéni szinten egyaránt.

Dr. Farkas Judit, néprajzkutató szavait idézve: „A Beszélgetések az önellátásról egy fenntartható módon működő, magyarországi ökofalu, Krisna-völgy tapasztalatait nyújtja át az olvasónak. A könyv fejezetei a létrehozás és a működtetés feladatait szem előtt tartva, rendkívül gyakorlat orientáltan veszik sorra az egyén és a közösség alapvető szükségleteit: az élelmiszer, a víz, a fűtés, a világítás és a ruházkodás témaköreit.”

Krisna-völgy 1993 óta folyamatos fejlődésen megy keresztül. Megálmodóinak víziója szerint az itt élők számát háromszáz főben maximalizálják, ehhez a számhoz mérten növelik a gazdaság megművelhető területeinek mértékét, az állatállomány nagyságát, és az önellátást segítő munkafolyamatokat. Így lett meghatározó tevékenység a közösség élelmiszer-termelésében és munkaerő-gazdálkodásában az ahimsza, vagyis a nem-ártás elvén alapuló tehenészet és ökrészet. Az itt élő, különös gondossággal tartott állatok tejének és értékes munkaerejének felhasználásáért cserébe a szerzetesek egész életre szóló menedéket biztosítanak számukra. Krisna-völgy egész évben látogatható, kedvelt turisztikai célpont és önmagában egy 286 hektáros tudásközpont, ahol számtalan új ismerethez juthatnak a vendégek.

Indiai és ősi magyar hagyományok

A Krisna-tudatú közösség alapítójának jelmondata az „egyszerű élet, emelkedett gondolkodás”, amely szemléletmódot híven tükrözi az ősi indiai, azaz védikus tradíció tisztelete. Erre az alapra épült fel a Magyarországon egyedülállónak számító Syama Handmade kézműves műhely, ahol a hagyományos len- és kendertermesztést, feldolgozást kézi szövés-fonás, varrás művelésével kötik össze. A műhelyben munkálkodó szorgos kezek ennek eredményeként gyönyörű, egyedi kelméket állítanak elő, egyelőre limitált szériában.

A Beszélgetések az önellátásról nem csupán egy gyakorlati útmutatásokat tartalmazó „tankönyv”. Képekkel illusztrált oldalain betekintést nyerhetünk egy különleges, nem mindennapi világba. Megsejthetjük, hogy a lelki érzelmekkel átitatott összefogásnak milyen hatalmas ereje van, mennyit segíthet a közös hit és az elfogadó-támogató légkör abban, hogy az emberek képesek legyenek együtt munkálkodni az élhetőbb életkörülmények kialakításán.

Az immár háromrészes kötetet átlapozva bátran állíthatjuk, hogy egy új világ képének lehetősége bontakozik ki előttünk. Egy új világé, melynek megalkotásában a saját szerepvállalásunk is hatalmas jelentőséggel bír. Merjünk hát újratervezni, s hívjuk segítségül a Beszélgetések az önellátásról könyvsorozatot. Kérdéseinkkel pedig keressük fel bátran Krisna-völgyet és az ottani tapasztalt gazdákat, vagy látogassunk el a Krisna-völgyet mintaterületként használó Öko-völgy Alapítvány izgalmasnak ígérkező tanfolyamaira. Tanuljunk, kísérletezzünk, és építsünk egy nyugodt, biztonságosabb életet gyermekeinknek, unokáinknak.

www.krisna.hu