A világ egyik vezető vállalatának globális újrahasznosító központja működik hazánkban

A beruházás, és annak közös átadása a Magyar Kormány és a PMI közötti hosszú távú stratégiai együttműködés megerősítését szolgálja. A Magyarországon létesített, PMI CIRCLE nevet viselő újrahasznosító üzem, a globális működésű központ és a termék bevizsgáláshoz szükséges mérnöki labor mind elengedhetetlen részét képezik a vállalat által fejlesztett füstmentes technológiák teljes életciklusára vonatkozó környezetbarát megtervezésnek és lebonyolításnak.

A PMI hatalmas átalakuláson megy keresztül a füstmentes jövő elérésének érdekében. A vállalat a környezetbarátabb termékek fejlesztésével, valamint a termékek élettartamának és javíthatóságának fejlesztésével, és azok újrahasznosításával kíván hozzájárulni a körforgásos gazdaság megteremtéséhez. A vállalat célja, hogy 2025-ig minden füstmentes elektronikai eszköze környezetbarát tanúsítással rendelkezzen, és azok visszagyűjtése és újrahasznosítása elérhető legyen.

Forrás: PMI

A PMI fokozott hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a körforgásos gazdaság megteremtésére, tehát a népegészségügyi ártalmak csökkentése mellett a környezeti károk enyhítésére is. A világon jelenleg két PMI CIRCLE központ működik, az egyik – most átadott üzem – hazánkban, a másik Japánban található. Az üzem mellett a területhez tartozó globális működési központ is Magyarországon van, a termékbevizsgáláshoz szükséges mérnöki laborral együtt, melynek a termékfejlesztésben is kiemelt szerepet szán a vállalat, hazai kutatócsoportok és egyetemek bevonásával.

„A PMI mostani, 3 milliárd forint értékű beruházása is a magyar gazdaságot támogatja. A magyar mellett csak Japánban van ilyen újrahasznosító központ, ami azért különleges, mert itt van az egész recikláló központ globális motorja, Magyarországon” – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

„Magyarország kitűnő elhelyezkedése, kiváló infrastruktúrája, külgazdasági kapcsolatai, gazdasági és befektetési környezete, valamint a Magyar Kormány elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt mind döntő érvek voltak a helyszín kiválasztása során. A pandémiát követő időszakban gazdaságainknak a jobb technológiai megoldásokra kell támaszkodnia a fenntartható jövő elérése érdekében” – hangsúlyozta Miguel Coleta, a PMI fenntarthatósági igazgatója. „A COVID megmutatta, hogy a tudomány és technológia hogyan tud választ adni a társadalmi problémákra. Ki kell használnunk a tudomány, technológia és innováció nyújtotta lehetőségeket is. A PMI CIRCLE is egy ilyen projekt, amelyben próbáljuk a tudomány és technológia erejét kihasználni” – tette hozzá a fenntarthatósági igazgató.

A magyarországi létesítmény létrehozására a vállalat első körben mintegy 10 millió USA dollárt (3 milliárd forintot) fordított. A kezdeti beruházáson túl ezt követően évi minimum 3,4 millió USA dollár, tehát kb. egymilliárd forint rendszeres ráfordítás várható, mely később további fejlesztési, növekedési ráfordításokkal bővülhet.

A kezdeti fázisban kb. havi 150 ezer eszközt dolgoznak fel a magyarországi központban. Ezek elsősorban Európából érkeznek hazánkba. Hosszú távon azonban a vállalat ennél is nagyobb lefedettséget, és további kapacitás bővítését tervez.