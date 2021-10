Hőtakarékos jövő (X)

A pesszimistább előrejelzések szerint 2100-ra teljesen ki fog olvadni a világ permafrosztja, amely az északi félteke negyedét, a Föld teljes felszínének 17 százalékát borítja. Az egyik legnevesebb klímakutató szervezet, a Kormányközi Panel a Klímaváltozásról (IPCC) úgy véli, ha nem tudunk változtatni a melegházhatásért felelős gázok kibocsátási ütemén, tehát az az eddigiekhez hasonlóan nő tovább, az örök jég 70 százaléka eltűnik a század végére. Az IPCC optimista forgatókönyve a permafroszt negyedének olvadásával számol 2100-ig: ehhez 2 Celsius fokon belül kellene tartani a globális felmelegedést.

Az északi féltekén körülbelül 23 millió négyzetkilométert borító permafroszt kétszer annyit szenet tárol, mint amennyi az atmoszférában található. Az olvadás drámai hatást gyakorol az ökológiára, megemeli a globális tengerszintet és sokszáz milliárd tonna metánt enged a légkörbe. „Az Északi-sarkvidék szó szerint a szemünk láttára olvad el” – fogalmazott dr. Katey Walter Anthony, a National Geographic kutatója, a „Turn Down the Heat” kampány vezetője. Az Alaszkában és Oroszországban sarkvidéki megfigyelőközpontokat felügyelő szakember becslései szerint az ebben az évszázadban várható globális felmelegedés akár 10 százaléka is származhat a permafroszt felolvadásából.

A globális felmelegedés elleni küzdelemben alapvető fontosságú az energiatakarékosság. Ebbe a sorba illeszkedik az Epson új, innovatív technológiája, a hő nélküli nyomtatás. A cég új fejlesztésű nyomtatóberendezései nem igényelnek hőt ahhoz, hogy bekapcsolás után, illetve alvó állapotból üzemkész állapotba kerüljenek, így akár 50 százalékkal gyorsabbak lehetnek, és 83 százalékkal csökkenthetik a nyomtatás energiaigényét a lézernyomtatókhoz képest – azoknak ugyanis még elő kell melegíteniük a fixálóegységet a nyomtatás megkezdése előtt. Kisebb teljesítményfelvétel, kevesebb cserélendő alkatrész, megbízhatóbb és gyorsabb működés, kevesebb gyártási hulladék, kisebb környezetterhelés – így néz ki a nyomtatás jövője.

„Az, hogy összes tevékenységünket áthatja a fenntarthatóság, működésünk ökológiai lábnyomának csökkentése mellett azt is jelenti, hogy ügyfeleinket is segíteni kívánjuk ezekben a törekvésekben” – fogalmazta meg az Epson hitvallását Yasunori Ogawa, a vállalat elnöke. Szerinte a termékeikben alkalmazott új típusú, energiatakarékos technológiák révén vásárlóik, üzleti partnereik is sokat tehetnek majd a világméretű környezeti problémák leküzdéséért.

