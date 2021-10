A sarkvidék legnagyobb deltája

Az Earth Observatory ezúttal videó formájában mutatta be azt a deltát, amely a 4294 kilométer hosszú Léna folyó torkolatvidéke. A Léna a dél-szibériai Bajkál-tó menti hegyekben ered és északra tartó útja során rendkívül változatos vidékeket szel át. Hasonlóképpen változatos a deltavidéke is, amely már a tundra síkján terül el, 30 ezer négyzetkilométernyi területen (ez közel hazánk harmada), ez az északi sarkvidék legnagyobb méretű deltája.

A Landsat–8 műhold felvétele 2021 júliusában készült, a hordalékkal teli víz barnás színű, s benne levelek, növényi maradványok és talajszemcsék is lebegnek. A permafroszt megolvadt felszínének mélyedései kis tavakkal tarkítják a tájat, nagyjából 30 ezer ilyen tó található a deltavidéken. A tavak és a folyó ágai körül a felszínt moha, sás, fű, és cserjék borítják, s a terület rengeteg vándormadár számára biztosít költőhelyet. A folyó part menti szakaszain megfigyelhetjük az iszapos és homokos lapályokat, amelyeket gyorsan elkoptat az erózió, s velük együtt csökken a permafroszt is. Az egyik legnagyobb eróziós veszteség a Szobo-Szisze-szigetet érte, ahol az erózió hatalmas mennyiségű nitrogént és szenet juttat a vízbe, amely a sarkvidéki vizek táplálkozási láncát is felboríthatja, s növelheti az üvegházgázok mennyiségét is.

A Laptyev-tengerben a hordalékban gazdag édesvíz olyan áramlatokat és örvényeket is láthatóvá tesz, amelyek enélkül rejtve maradnának. 2021 nyarán e tengerrészen a szokásosnál hamarabb elolvadt a tengerjég, a felvétel idején csak apróbb foltokban volt már jelen a maradéka. Októbertől ismételten befagynak a folyók, patakok, mellékágak, s ezzel lelassul majd az erózió is, a deltavidék tavaszig, a következő olvadási és áradási ciklus kezdetéig jégbe zártan áll majd