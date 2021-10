Égi jelenségek 2021. november első felében

Kora este már nézhetjük a csillagokat

Novemberben már elég korán beáll a csillagászati sötétség, gyakorlatilag 18 óra után kicsivel már alkalmas az égbolt arra, hogy a halványabb objektumokat is megfigyeljük. A jelesebb téli csillagképek közül a Bika a feltűnő Fiastyúkkal már felkel, 21:30-kor az Orion és az Ikrek is a horizont felett jár, az éjszaka második felére az Oroszlán is megmutatja magát. A holdfény 10-ét követően válik zavaróan erőssé az éjszaka első felében, így, ha az időjárás engedi, korábbra időzítsük a csillagleső programjainkat.

A korai sötétedést, bár sokan nem szeretik, kihasználhatjuk arra, hogy gyerekekkel megyünk ki a csillagokat megfigyelni.

Hajnali holdsarló 3-án

Hajnali holdsarló, növényi keretben. Forrás: Ábrahám Tamás / Önök küldték

A korán kelők a téli félévben sok szép holdsarlót megfigyelhetnek, ha az időjárás is kedvező. Ilyenkor a Hold égi útja a hajnali időszakban kedvez a megfigyeléseknek, a horizontra meredeken kel fel ugyanis, az alkonyi égen viszont kis szöget zár be a horizonttal a járása, így az alkonyi sarlók sokkal nehezebben megpillanthatóak. 3-án a 4,4 százalékos megvilágítású, vagyis igen vékony sarlót napkelte előtt egy órával kényelmes, 10 fokos magasságban látjuk a délkeleti horizont felett.

Merkúr a hajnali égen

A legbelső bolygó megfigyelése szempontjából november első néhány napja még ideális, ám a hónap közepére elvész a pirkadat fényében. 4-én egy binokulárral felfegyverkezve érdemes kinézni a délkeleti horizontra, ugyanis kb. 40 perccel napkelte előtt, a szabad szemmel is látható Merkúr alatt 6 fokkal már kibukkanhat a Mars, és kissé balra az alig 0,6 százalékos holdsarló. Ez utóbbiakat szabad szemmel nem lehet megpillantani, de kristálytiszta ég esetén a binokulár segíthet annak, aki kedveli az ilyen kihívásokat.

Alkonyi holdsarló 6-án és 7-én

7-én ehhez hasonló látványt nyújt majd az alkonyi holdsarló. Forrás: Balázs Gábor / Önök küldték

November 6-án 4,6 százalékos megvilágítású lesz a sarló, ám ennek ellenére se lesz könnyű megfigyelni, mivel igen alacsonyan jár. A napnyugta után fél órával kb. 4 fokos magasságban keressük a még nagyon világos délnyugati ég alján, még mintegy fél óránk van ekkor holdnyugtáig. A sarlóhoz ideális idő, keleti határainknál 16:35, Budapesten 16:46, nyugaton 16:57 lesz.

Másnap, 7-én se sokkal kedvezőbb az égi geometria, de a 11 százalékosra hízott sarlót könnyebb lesz megpillantani. Ehhez az ideális időpont keleten 16:55, Budapesten 17:06, nyugati határaink közelében pedig 17:17.

Alkonyatkor ragyog a Vénusz, 8-án a Hold közelében

A Hold és a Vénusz 8-án alkonyatkor Forrás: Stellarium

A Vénuszt bármelyik alkonyon kereshetjük, a délnyugati ég alján látható, fél órával napnyugta után tiszta ég esetén már megpillanthatjuk, ekkor kb. 10 fokkal lesz a horizont felett. Mire besötétedik, nem egészen 2 órával napnyugta után, már csak 4 fok magasan jár. Ez lehetővé teszi, hogy tájképben, vagy városi környezetben is szép fotókat készítsünk róla.

8-án a 20 százalékos megvilágítású, duci holdsarlótól 6 fokra, jobbra látszik bolygószomszédunk, 18 óra körül, vagyis a csillagászati szürkület végén még kényelmesen megfigyelhető magasságban, a Vénusz kb. 5, a Hold kb. 7 fokon áll. Ekkor már csak kissé dereng a horizont, épp annyira, hogy még pont szép fotókat készíthessünk a párosról.

Hold – Szaturnusz együttállás 10-én

A 40 százalékos megvilágítású Hold felett 4,5 fokkal láthatjuk a gyűrűs bolygót, az idő előrehaladtával egyre inkább eldől a páros, a 21 óra után kicsivel zajló holdnyugta idejére a Szaturnusz a Hold jobb felén látszik.

Merkúr-Mars együttállás 11-én hajnalban

A Merkúr és a Mars kettőse binokulárban lesz élvezetes látvány. Forrás: Stellarium

Ismét csak a kihívások kedvelői számára lehet érdekes ez az együttállás, amelyet napkelte előtt egy órával pillanthatunk meg. A két bolygó alig egy fokra lesz egymástól, a Merkúr lesz a sokkal fényesebb, ezt szabad szemmel is láthatjuk, ám a tőle jobbra álló Mars megfigyeléséhez érdemes a binokulárt is elővenni. Természetesen az együttállás megpillantásához ismét szükséges, hogy tiszta legyen az égbolt. A páros napkelte előtt egy órával bukkan fel a délkeleti horizonton, már ekkor is meglehetősen világos lesz az ég, ám még fél óránk marad a megfigyeléshez, ekkorra 4 fokos magasságba kerülnek a bolygók, ám az ég háttérfényessége már túl erőssé válik.

Hold – Jupiter együttállás 11-én este

Ezen az estén már 53 százalékos lesz a Hold megvilágítottsága, a Jupiter 4,5 fokkal felette, majd késő este már a jobb oldalán látszik, a holdnyugta ideje 22:30 körüli. A Jupiter elég fényes ahhoz, hogy akár városi környezetben is szépen fotózhassuk az együttállást.

Meteorok november elején

Egy fényes Orionida meteor, hasonlókkal könnyen találkozhatunk még november elején. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Még jócskán aktívak a Déli és az Északi Tauridák, ez utóbbi raj maximuma 11/12-én éjjel várható, ám ekkor is csak óránként 2-3 meteort láthatunk. Azonban ne feledjük: a két Taurida raj egyaránt hajlamos a nagyon fényes tűzgömbökre, igazán ezt a tulajdonságukat kedvelik a meteormegfigyelők. Meteorjaik lassúságával együtt egy-egy ilyen tűzgömb valóban felejthetetlen látványt nyújt! Novemberben a Leonidák meteorjaira is érdemes figyelni. E raj 33 évenként mutat erősebb aktivitást, ettől még 10 évre vagyunk, ám november 6-át követően az éjszakák második felében egy-egy rajtaggal biztosan találkozhat, aki a szabad ég alatt tölti az időt. A Leonidák hullócsillagai kimondottan gyorsak. 7-ig még hullhat az Orionidákhoz tartozó meteor is.

Az őszi időszak eleve igen gazdag tűzgömbökben, olyanokban is, amelyek nem köthetőek egy meteorrajhoz sem, így kellemes meglepetés mindenkit érhet, aki a szabadban van és az eget figyeli.